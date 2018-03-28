وزير دفاع ايران يشارك في مؤتمر موسكو الامني

العالم - ايران

ومن المقرر ان يغادر وزير الدفاع العميد امير حاتمي الاسبوع القادم الى موسكو، تلبية لدعوة نظيره الروسي سيرغئي شويغر للمشاركة في مؤتمر موسكو الامني الدولي الذي سيعقد لنسخته السابعة في العاصمة الروسية على مدى يومي الـ 5 و6 من شهر ابريل القادم.

كما سيجري العميد حاتمي على هامش زيارته لروسيا، لقائات مع وزراء الدفاع وكبار المسؤولين الامنيين والعسكريين لدى البلدان المشاركة في مؤتمر موسكو الامني لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك معهم.

علما ان مؤتمر موسكو الامني الدولي سيعقد في العاصمة الروسية بمشاركة وزراء الدفاع، ورؤساء هيئات الاركان، وكبار القادة العسكريين من 80 دولة في انحاء العالم؛ الى جانب مسؤولين لدى المنظمات الدولية.

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