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بيسكوف يكشف عن اتفاق نفطي روسي سعودي مدته 20 عاما

بيسكوف يكشف عن اتفاق نفطي روسي سعودي مدته 20 عاما
الأربعاء ٢٨ مارس ٢٠١٨ - ٠١:٢٧ بتوقيت غرينتش

علق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية على تصريحات سعودية حول اتفاق نفطي طويل الأجل، قائلا إن الاتصالات بين موسكو والرياض تتطور في مختلف المجالات بما في ذلك التعاون في سوق الطاقة.

العالم - اوروبا

وأوضح دميتري بيسكوف اليوم الأربعاء، أن الاتصالات بين موسكو والرياض تتم على مستويات مختلفة، من المستوى الرفيع والخبراء إلى أعلى المستويات، وخلال هذه الاتصالات يتم بحث التعاون في مجالات متعددة منها أسواق الطاقة.

تأتي تصريحات بيسكوف بعد أن كشف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أمس الثلاثاء عن اتفاق طويل الأجل يجري العمل عليه للتعاون مع روسيا ومنتجين آخرين في سوق النفط العالمية، يصل إلى مدة ما بين 10 و20 سنة. 

وتتعاون روسيا والسعودية، أبرز منتجين للنفط في العالم، بشكل وثيق في سوق الطاقة العالمي، حيث قادتا في 2016 مجموعة دول من داخل وخارج منظمة "أوبك" لإبرام اتفاق عالمي لفرض قيود على إنتاج النفط بهدف تعزيز الأسعار، وينتهي هذا الاتفاق بحلول نهاية العام الجاري، وتأمل الرياض بتمديد الاتفاق إلى 2019.

المصدر: "نوفوستي"

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