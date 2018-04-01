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بواسل الاسد ارعبوا قواعد الامريكي في شرق الفرات

بواسل الاسد ارعبوا قواعد الامريكي في شرق الفرات
الجمعة ٣٠ مارس ٢٠١٨ - ٠٥:٥٢ بتوقيت غرينتش

العالم - سوريا

نقل موقع بريكول الروسي المتخصص في التحليل العسكري على لسان الكاتب تشيتسلاف ماردوفا ان تصريحات الرئيس الاميركي دونالد ترامب الاخيرة حول عملية الانسحاب من سوريا تاتي على خلفية الخلاف العميق بين الدولة العميقة في امريكا والرئيس الامريكي حول الانسحاب من سوريا .

وذكر الموقع ان دوائر الاستخبارات الامريكية في الشرق الاوسط قدمت العديد من التقارير عن بدء تشكيل مقاومة في شرق الفرات لتوجيه ضربات للقوات الامريكية المرابطة في العديد من القواعد الامريكية في سوريا وبذلك راى الرئيس الامريكي ان التصريح الاولي للخروج بات ضرورياً متجاهلا بذلك قرارات الدولة العميقة في امريكا

وذكر الكاتب ان لسوريا سابقة جدية في مقاومة الامريكان كان ابرزها في لبنان عام 82 في ذلك اليوم الذي استطاعت القوات الخاصة السورية من تفجير مبنى المارينز الذي قتل فيه مئات الجنود وكان على اثره الانسحاب من سوريا كذلك قد نرى شيئ مشابه له شرق الفرات وعلى شكل اوسع واكبر .

وقال تشيتسلاف انه وفقاً لمصادر محلية في الرقة استطاع عناصر المقاومة السورية من ايصال رسالة الى قواعد القوات الامريكة في سوريا وذلك بنشر عبارات عاشت سوريا الاسد ورفع الاعلام بشكل مفاجى وسط المدينة وبالقرب من القواعد الامريكية كذلك والاكثر رعباً التسلل الاخير في الشدادي الذي طبعت فيه صورة الرئيس الاسد على غرف القواعد الامريكية.

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