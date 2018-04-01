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مسؤول اميركي: بامكان روسيا تعويض الـ60 دبلوماسيا

مسؤول اميركي: بامكان روسيا تعويض الـ60 دبلوماسيا
السبت ٣١ مارس ٢٠١٨ - ٠١:٥٨ بتوقيت غرينتش

قال مسؤول اميركي الجمعة، انه بامكان روسيا تعويض الستين دبلوماسيا الذين أبعدتهم واشنطن بعد ان اعتبرتهم "جواسيس" على خلفية قضية تسميم الجاسوس الروسي المزدوج السابق في انكلترا، وذلك بتسمية دبلوماسيين جدد.

العالم - الاميركيتان

وكان الاميركيون اعلنوا هذا الاسبوع طرد 48 دبلوماسيا روسيا يعملون في السفارة الروسية بواشنطن و12 آخرين يعملون في البعثة الروسية لدى الامم المتحدة.

كما اعلنوا غلق القنصلية الروسية في سياتل في اطار رد الفعل المنسّق بين الحلفاء الغربيين على تسميم الجاسوس سيرغي سكريبال وابنته في هجوم نسبته لندن الى موسكو.

وقال مسؤول في الخارجية الاميركية "ان الحكومة الروسية تبقى حرة في تقديم ارواق اعتماد للمناصب الشاغرة، وسيتم درس كل طلب على حدة".

وامام الدبلوماسيين الروس الذين نفت موسكو ان يكونوا جواسيس، حتى الاثنين لمغادرة اراضي الولايات المتحدة. لكن بحسب وسائل اعلام اميركية شوهدت طائرات روسية الجمعة في مهبط مطار دولس قرب واشنطن ارسلت لاعادة الدبلوماسيين.

وردّت روسيا الخميس باعلان طرد 60 دبلوماسيا اميركيا وغلق القنصلية الاميركية في سان بطرسبوغ.

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