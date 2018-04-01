بكين: "الحمائية" توصد أمامنا الأبواب

العالم - آسيا والباسفيك

ودفعت خطوة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأسبوع الماضي بفرض تعريفات جمركية قيمتها 60 مليار دولار على بعض الواردات الصينية بكين إلى التحذير من أنها قد ترد بفرض رسوم تصل إلى 30 مليار دولار على الواردات الأميركية.

ونقل بيان لوزارة الخارجية الصينية عن وانغ عضو مجلس الدولة قوله، خلال منتدى إقليمي في العاصمة الفيتنامية هانوي، الجمعة، إن إصلاحات بلاده وسياستها الانفتاحية لن تتغير ولن تتأثر بأي عوامل خارجية.

ونقل البيان عن وانغ قوله إن "إصلاحات الصين وانفتاحها يتمشى مع مصالح الشعب الصيني وستفيد أيضا الدول الأخرى".

وأضاف أن الصين ستوفر مناخا أفضل للشركات الأجنبية من أجل الاستثمار.

وقال إن "الانفتاح لابد أن يعمل في الاتجاهين. الصين تنفتح أمام الدول الأخرى وتأمل بانفتاح الآخرين على الصين".

وأضاف أنه على الرغم من أن الخلافات بشِأن التجارة أمر عادي، فمن المهم العمل من أجل التوصل لحلول معقولة من خلال المشاورات المتساوية تمشيا مع القوانين والقواعد.