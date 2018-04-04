المعارضة في سيراليون تعلن الفوز في انتخابات الرئاسة والحزب الحاكم ينفي

العالم - افريقيا

وقال متحدث باسم الحزب الحاكم لرويترز إن مرشحه سامورا كامارا متقدم بناء على فرز لحوالي 83 في المئة من الأصوات في الانتخابات التي أجريت يوم السبت.

وتقدم مادا بيو، الذي حكم البلد الواقع في غرب أفريقيا لفترة وجيزة في 1996 بصفته رئيس مجلس عسكري حاكم، بفارق بسيط في الجولة الأولى التي أجريت في السابع من مارس/ آذار وحصل على 43.3 في المئة من الأصوات مقابل 42.7 في المئة لكامارا.

وأظهر تقدير جرى توزيعه خلال مؤتمر صحافي للحزب المعارض في العاصمة فريتاون أن بيو حصل في الجولة الثانية من الانتخابات على 54.11 في المئة من الأصوات بينما حصل كامارا على 45.89 في المئة.