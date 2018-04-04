بالصور: كل ما تريد معرفته عن "أمة الأمة" ويني مانديلا

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ومع أن مانديلا طلقها لاحقا فى عام 1996، الا انها ظلت بعد انفصالهما تحمل لقب زوجها ليبقيا أشهر زوجين سياسيين فى البلاد.

ولدت ويني مانديلا في بيزانا في ترانسكي عام 1936، والتقت بمانديلا عام 1957، وكان متزوجا في ذلك الوقت من إيفلين ماسي، التي لم يدم زواجه منها، وقد تزوج مانديلا بويني في العام اللاحق، وكانت عروسة شابة فاتنة وقوية الإرادة وتصغره بالسن كثيرا.

حكم على مانديلا بالسجن مدى الحياة عام 1964، ولم يطلق سراحه إلا في عام 1990، وخلال فترة سجن مانديلا، تعاظم دور ويني السياسي، وربما عاد جزء من ذلك إلى المضايقة المستمرة التي كانت تتعرض لها من الأجهزة الأمنية في جنوب أفريقيا.

أدت مقاومتها للمضايقات الأمنية وبطولتها فى مكافحة الفصل العنصري إلى قضائها فترات في السجن بدءا من عام 1969، قضت كثيرا منها في الحبس الانفرادى، وفي عام 1976، وهو العام الذى اندلعت فيه أحداث تمرد وشغب في سويتو، عوقبت بالنفي من المدينة إلى منطقة ريفية نائية، ومن هنا جاء تاريخ نضالها السبب الرئيس لتلقيبها بـ " أم الأمة".