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هذا ما قاله السيسي لرئيس برلمان العراق.. والأخير يهنئه

هذا ما قاله السيسي لرئيس برلمان العراق.. والأخير يهنئه
الثلاثاء ٠٣ أبريل ٢٠١٨ - ١٢:١٧ بتوقيت غرينتش

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري، ووفداً من أعضاء المجلس.

العالم - مصر 

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان لها إن السيسي رحب برئيس وأعضاء مجلس النواب العراقي، وأكد قوة ومتانة العلاقات التي تجمع بين مصر والعراق على مختلف المستويات، مشيداً بما تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين من تطور إيجابي خلال الفترة الأخيرة، بحسب بيان للمتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي.

وشدد السيسي، وفقا للبيان، على موقف مصر الداعم لوحدة العراق، ومساندتها لجهود استعادة الأمن والاستقرار على كامل أراضيه وتعزيز تماسك نسيجه المجتمعي في إطار موحد من المواطنة.


ونوه البيان إلى انفتاح مصر للتعاون مع العراق في جميع المجالات الثنائية، فضلا عن استمرار التشاور والتنسيق الثنائي بهدف تعزيز التكاتف والتضامن بين الدول العربية في ظل الأزمات الإقليمية التي تواجه الأمة في الوقت الراهن، والتي تفرض أهمية ترسيخ وحدة الصف ونزع فتيل الطائفية والمذهبية.

وذكر البيان أن رئيس مجلس النواب العراقي هنأ السيسي بمناسبة فوزه بفترة رئاسية ثانية، وأشاد بما حققته مصر مؤخراً من نجاحات كبيرة في مواجهة الإرهاب والانتصار عليه. 

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