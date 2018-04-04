تونس تحتضن اجتماعا لدول "اتفاقية أغادير"

العالم - تونس

وتهدف اتفاقية "اغادير" الى تسهيل اقامة سوق عربية مشتركة واحداث منطقة للتبادل الحر بين الدول العربية المتوسطية وتضم مصر والأردن والمغرب وتونس وفلسطين وَلبنان .

ويحضر ورشة العمل وزير التجارة عمر الباهي الى جانب الرئيس التنفيذي للوحدة الفنية لاتفاقية اغادير فخري الهزايمة ومسؤولين عن الاتفاقية بعدد من الدول الاعضاء الى جانب ممثلين عن القطاع الخاص.

يذكر ان وزراء تجارة دول اتفاقية أغادير (مصر وتونس والمغرب والأردن) قد وافقوا خلال اجتماعهم الثالث على انضمام فِلسطين ولبنان الى هذه الاتفاقية.