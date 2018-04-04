خمسة قتلى برصاص الشرطة في ساحل العاج

العالم - أفريقيا

وقال المصدر إن المجرمين الخمسة قتلوا بعد الظهر أمس الثلاثاء في ختام مطاردة إستمرت ساعتين.

وأوضح المصدر أن المسلحين كانوا على متن سيارة وحاولوا الإستيلاء بقوة السلاح على سيارة أخرى لكن سائقها نجح في الفرار وإخطار الشرطة التي أخذت تطارد المطلوبين الخمسة.

وأضاف أن السارقين كانوا مسلحين ببندقية كلاشنيكوف ذات مماشط عديدة وبندقية صيد بُترت سبطانتها، مشيراً إلى أن عملية المطاردة إنتهت بتبادل الطرفين إطلاق النار قرب المركز الإستشفائي الجامعي في العاصمة العاجية.

وشدد المصدر على أن ما حصل مجرد عملية سطو مسلح لا علاقة لها بحالات التمرد العديدة التي شهدتها وحدات في القوات المسلحة العاجية العام 2017.

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