الجيش الجزائري يعلن مقتل إرهابي شرقي البلاد

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وقالت الوزارة في بيان على موقعها الرسمي: إن القضاء على المسلح جاء إثر عملية بحث وتمشيط قامت بها مفرزة من الجيش أمس الإثنين داخل منطقة بودوخة في بلدة عين قشرة بولاية سكيكدة.

وأشارت إلى أن عناصر الجيش ضبطت سلاحاً رشاشاً من نوع كلاشنيكوف كان بحوزة العنصر المسمى "ب. فريد" والمكنى "أبو زرع" والذي كان قد إلتحق بالجماعات الإرهابية عام 1994.

من جهة أخرى، قالت وزارة الدفاع الجزائرية إنه تم تدمير 4 مخابئ تحوي قنبلتين محليتي الصنع بالإضافة إلى مواد غذائية وملابس خلال عمليات منفصلة بولايتي بومرداس وباتنة شمالي البلاد، كما إعتقلت القوات عنصري دعم للجماعات المسلحة في ولاية باتنة.

إلى ذلك، أفادت وزارة الدفاع الجزائرية بأن القوات إعتقلت عدداً من الإرهابيين وضبطت ترسانة من الأسلحة والذخيرة داخل منطقة عين مناس الحدودية مع ليبيا ومالي والنيجر.

هذا وأكدت الهيئة العسكرية في حصيلة عمليات الجيش الجزائري خلال مارس الماضي توقيف 4 عناصر مسلحة في مناطق مختلفة، فيما سلّم 7 آخرون أنفسهم، بينما أوقف 3 عناصر داعمة للجماعات، كما تم كشف وتدمير 41 مخبأ للإرهابيين.

وكشف التقرير الشهري مصادرة كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة، كما تم كشف وتدمير 57 قنبلة و28 لغماً و3 كلغ من المواد المتفجرة.

وتُخضع السلطات الجزائرية جميع الأسلحة التي تحتجزها للفحص في مختبرات خاصة من أجل تأكيد مصدرها في إطار تحقيق تقوم به لتحديد مصادر السلاح الذي يهرّب إلى الجزائر.

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