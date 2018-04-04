البث المباشر
مراسل العالم عن مصدر عسكري: انكسار زحف لمرتزقة الجيش السعودي على التباب السود قبالة منفذ علب بعسير
مراسل العالم عن مصدر عسكري : استهداف غرفة عمليات للجيش السعودي في منطقة كرس جوبح بجيزان بصواريخ الكاتيوشا
مراسل العالم : القوة الصاروخية تطلق صاروخ بالستي نوع قاهر M2 على تجمعات المنافقين في الكنب بمحافظة مارب
مراسل العالم : خروج دفعه من مسلحي جيش الاسلام وعوائلهم من دوما بغوطة دمشق عبر معبر مخيم الوافدين
مراسل العالم : سقوط عدة قذائف صاروخية على قرية اكراد الداسنية بريف حمص الشمالي مصدرها المجموعات المسلحة.
مراسل العالم : الجيش السوري يرد على خروقات التنظيمات الإرهابية ويستهدف مواقعهم شمال مدينة الرستن وقريتي تلول الحمر وعز الدين بريفي حمص الشمالي والشمالي الشرقي
قائد الثورة الاسلامية ردا على رسالة هنية: العودة الى عزة وكرامة الامة تتمثل في الصمود امام الاستكبار ومخططاته الخبيثة
قائد الثورة الاسلامية ردا على رسالة هنية: ايران ترى في الدفاع عن القضية الفلسطينية واجبا انسانيا يتجاوز القضايا السياسية
مراسل العالم عن مصدر عسكري: الإفراج عن المخطوفين من قبل (جيش الاسلام) كان الشرط الاول لموافقة الدولة على خروج الارهابيين وعائلاتهم من دوما الى جرابلس
مراسل العالم عن مصدر عسكري : الإفراج عن المخطوفين الْيَوْمَ من قبل ( جيش الاسلام ) يأتي كجزء من الاتفاق الذي ينص على الإفراج عن جميع المخطوفين في دوما

الجيش الجزائري يعلن مقتل إرهابي شرقي البلاد

الجيش الجزائري يعلن مقتل إرهابي شرقي البلاد
الأربعاء ٠٤ أبريل ٢٠١٨ - ٠٦:٤٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية عن مقتل إرهابي وصفته بـ"الخطير" في ولاية سكيكدة شرقي العاصمة الجزائر.

العالم - أفريقيا

وقالت الوزارة في بيان على موقعها الرسمي: إن القضاء على المسلح جاء إثر عملية بحث وتمشيط قامت بها مفرزة من الجيش أمس الإثنين داخل منطقة بودوخة في بلدة عين قشرة بولاية سكيكدة.

وأشارت إلى أن عناصر الجيش ضبطت سلاحاً رشاشاً من نوع كلاشنيكوف كان بحوزة العنصر المسمى "ب. فريد" والمكنى "أبو زرع" والذي كان قد إلتحق بالجماعات الإرهابية عام 1994.

من جهة أخرى، قالت وزارة الدفاع الجزائرية إنه تم تدمير 4 مخابئ تحوي قنبلتين محليتي الصنع بالإضافة إلى مواد غذائية وملابس خلال عمليات منفصلة بولايتي بومرداس وباتنة شمالي البلاد، كما إعتقلت القوات عنصري دعم للجماعات المسلحة في ولاية باتنة.

إلى ذلك، أفادت وزارة الدفاع الجزائرية بأن القوات إعتقلت عدداً من الإرهابيين وضبطت ترسانة من الأسلحة والذخيرة داخل منطقة عين مناس الحدودية مع ليبيا ومالي والنيجر.

هذا وأكدت الهيئة العسكرية في حصيلة عمليات الجيش الجزائري خلال مارس الماضي توقيف 4 عناصر مسلحة في مناطق مختلفة، فيما سلّم 7 آخرون أنفسهم، بينما أوقف 3 عناصر داعمة للجماعات، كما تم كشف وتدمير 41 مخبأ للإرهابيين.

وكشف التقرير الشهري مصادرة كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة، كما تم كشف وتدمير 57 قنبلة و28 لغماً و3 كلغ من المواد المتفجرة.

وتُخضع السلطات الجزائرية جميع الأسلحة التي تحتجزها للفحص في مختبرات خاصة من أجل تأكيد مصدرها في إطار تحقيق تقوم به لتحديد مصادر السلاح الذي يهرّب إلى الجزائر.

214

 

روابط ذات صلة

سر زيارة 21 ضابطا أمريكيا إلى الجزائر

إتفاق أربع دول أفريقية على مكافحة الجريمة العابرة للحدود

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

الأمم المتحدة تفند ادعاءات المغرب حول قوات البوليساريو بالكركرات

الأمن المصري يغلق 5 قنوات فضائية وشركة إنتاج

بدون مواد كيميائية.. تخلص من قشرة الرأس بكل سهولة!!

في مقابلة مع بي بي سي: ظريف: مستشارونا العسكريون في سوريا بدعوة من دمشق + فيديو

قائد الثورة: المقاومة والجهاد الطريق الوحيد لنجاة فلسطين

ترامب يتخذ هذا القرار حول تمديد بقاء القوات في سوريا 

السيسي يستقبل رئيس البرلمان المغربي الحبيب المالكي

أمريكا تكشف عن مصير قواتها في سوريا

تأييد حبس الممثل المصري "تامر عبد المنعم" 3 سنوات

فلسطين المحتلة... مكافآت مالية لطلبة الاونروا المتفوقين

بالفيديو.. تزايد اعداد المعاقين اليمنيين بسبب العدوان السعودي

ماهي رسائل "القمة الثلاثية" الايرانية الروسية التركية؟

القوة البحرية الأوروبية تكشف اسم الناقلة السعودية التي قصفها اليمنيون

الجزائر.. بوتفليقة يجري تعديلا وزاريا يشمل 4 وزراء

خلافا للدراسات السابقة.. دراسة تثير الجدل بين النباتيين وآكلي اللحوم !!

الالغام الصهيونية ما زالت تهدد اللبنانيين

روحانی یؤكد علي تنمیة العلاقات بین طهران وانقرة

كرة القدم وفاة القائد السابق لمنتخب انكلترا راي ويلكينز

ترامب يكشف سبب خسارة الحرب التجارية مع الصين

الأسد و حزب الله يكتبان يالطا الجديدة.. اليكم التفاصيل!

الأکثر مشاهدة