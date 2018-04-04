السيسي يستقبل رئيس البرلمان المغربي الحبيب المالكي

العالم - مصر

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب برئيس مجلس النواب المغربي، مؤكداً تميز وقوة العلاقات، التي تربط بين البلدين الشقيقين على مختلف المستويات، ومشيداً بعُمق أواصر الأخوة والعلاقات التاريخية والثقافية بين الشعبين المصري والمغربي، والتي يعززها التعاون المثمر بين المؤسسات البرلمانية في البلدين.

كما طلب الرئيس نقل تحياته إلى الملك محمد السادس، عاهل المغرب، معرباً عن تقدير مصر للمواقف المغربية الداعمة لمصر وخيارات شعبها، مشيدًا بما تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين من تطور إيجابي خلال الفترة الأخيرة، معرباً عن حرص مصر على تعزيز هذه العلاقات، وعقد اللجنة المشتركة بين البلدين في أقرب وقت.

وأضاف المتحدث الرسمي أن «المالكي» نقل تحيات الملك محمد السادس، عاهل المغرب، للرئيس السيسي، موجهاً التهنئة للرئيس بمناسبة إعلان فوزه بفترة رئاسية ثانية، مشيرًا إلى ما عكسته نتائج الانتخابات من تجديد ثقة الشعب المصري في الرئيس خلال هذه المرحلة المهمة.

كما أشاد رئيس مجلس النواب المغربي بجهود مصر الناجحة في مكافحة الإرهاب ومواجهته بحسم وعلى كافة المستويات، فضلاً عن التقدم المستمر على الصعيد الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات، فضلاً عن مواصلة التشاور حول سبل التصدي للتحديات، التي تواجه الأمة العربية، مشيراً إلى ما تمثله مصر كركيزة رئيسية للأمن والاستقرار في المنطقة العربية.

