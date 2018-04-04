الأمن المصري يغلق 5 قنوات فضائية وشركة إنتاج

العالم - مصر

ونجحت شرطة المصنفات من ضبط شركة تستخدم برامج مقلدة ومنسوخة منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية، و 10 قضايا مصنفات سمعية وبصرية، و3 شبكات توزيع قنوات فضائية مقابل اشتراك شهرى، و367 قضية فى مجال جرائم البرمجيات، و963 قضية عرض عام بالمقاهى وشبكات دش بدون ترخيص.

كما تم ضبط 21 قضية إدارة مراكز تعليمية بدون ترخيص من الجهات المختصة و16 قضية مطبوعات تعليمية و146 قضية مطبوعات أدبية وثقافية و13 قضية مطبوعات متنوعة و133 منشأة تعمل بدون ترخيص.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيق وجارى استمرار الحملات.

