شاهد: مكة محمد صلاح تأسر قلوب المشجعين في الملعب!!

قناة العالم
قناة العالم
الجمعة ١٨ مايو ٢٠١٨
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم الإسلامي
إيران
العالم
مقالات
فیدیو
رياضة
برامج
أقسام أخری
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
ترکیا
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
آسيا والباسيفيك
أوروبا
أفريقيا
الأميركيتان
قضية اليوم
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
صباح جديد
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
مسلسلات
وثائقيات
تقارير
الصور
البث المباشر
العربیة
فارسی
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم الإسلامي
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
ترکیا
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
آسيا والباسيفيك
أوروبا
أفريقيا
الأميركيتان
مقالات
قضية اليوم
صور
فيديو
رياضة
برامج
سیجنال
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
في العمق
التواصل
العين الاسرائيلية
ولكن نلتقي
البوصلة
صباح جديد
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
وثائقيات
كليبات
تقارير
الصور
لافروف: الوجود العسكري الروسي في سوريا سيستمر طالما أن قيادتها الشرعية تحتاج إليه
مصادر فلسطينية: مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال تشهدها قرية العيساوية شمال شرق القدس المحتلة
أ ف ب: تحطم رحلة تجارية لدى اقلاعها من مطار هافانا
إردوغان يقول إنه سيطرح أحداث غزة والقدس في الجمعية العامة للأمم المتحدة
اسماعيل هنية: دماء شهداء مسيرات العودة أوقفت إعلان ترمب لصفقة القرن
وسائل إعلام أميركية: مقتل 8 أشخاص على الأقل في إطلاق نار داخل مدرسة بولاية تكساس
مسؤول أمريكي: بومبيو سيقدم يوم الاثنين خارطة طريق دبلوماسية بشأن إيران في أول خطاب رئيسي له حول السياسة الخارجية
الهيئة الفلسطينية المستقلة لملاحقة جرائم الاحتلال: 54 من جرحى مسيرات العودة في حالة موت سريري
ا ف ب: الامم المتحدة تصوت على ارسال بعثة دولية للتحقيق الى غزة
نقابة الصحفيين الفلسطينيين تعلن تشكيلها لجنة لتجهيز الملفات القانونية للتوجه إلى المحاكم الدولية لمقاضاة الاحتلال
شاهد: مكة محمد صلاح تأسر قلوب المشجعين في الملعب!!
//media.alalam.ir/uploads/org/152647236433557500.mp4
//media.alalam.ir/uploads/org/152647236433557500.mp4
//media.alalam.ir/uploads/855x495/152647235799880600.jpg
الأربعاء ١٦ مايو ٢٠١٨ - ١٢:٣٤ بتوقيت غرينتش
أسرت ابنة اللاعب المصري محمد صلاح الطفلة "مكة"، قلوب مشجعي فريق ليفربول الانجليزي، حينما نزلت الى الملعب وضربت الكرة اكثر من مرة، وقابلها المشجعون بالهتاف والتصفيق الحار.
العالم
-
رياضة
وإليكم مقطع الفيديو المرفق ...
120
تصنيف :
العالم الاسلامي
مصر
العالم
أوروبا
رياضة
منوعات
فيديو
كلمات دليلية :
اللاعب المصري
محمد صلاح
فريق ليفربول الانجليزي
مكة
الملعب
شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم
روابط ذات صلة
محمد صلاح يطلب هذا المبلغ للإنتقال إلى ريال مدريد!
معلومات مثيرة بشأن محمد صلاح على لسان والده
خبيرة أبراج: ثلاثة كواكب تدعم محمد صلاح أمام روما!
شاهد: ”كارثة طبية”... يرتكبها أطباء بحق شاب لمشاهدة مباراة محمد صلاح!
محمد صلاح يتحدث لأول مرة عن أخطر "عيب" يعاني منه!!
زوجة محمد صلاح تشعل مواقع التواصل الاجتماعي.. فمن هي "أم مكة"؟!
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
الاسم:
البرید الالكتروني:
النص:
*
تبقى لديك : (
1000
) حرف
شكرا على تعليقك، نامل بان تستمر بالتواصل معنا
برامج
وثائقيات
مع الحدث
مع الحدث – جولة ظريف الاوروبية واتفاق سياسي بلا ضمانات- الجزء الثاني
الخميس ١٧ مايو ٢٠١٨ - ٠٩:٥٠
مع الحدث
مع الحدث – جولة ظريف الاوروبية واتفاق سياسي بلا ضمانات- الجزء الاول
الخميس ١٧ مايو ٢٠١٨ - ٠٩:٤٨
بانوراما
بانوراما: "اوروبا واملاءات اميركا" و"هل يلتقي زعيم "بيونغ يانغ" ترامب؟"
الخميس ١٧ مايو ٢٠١٨ - ٠٨:٢٤
حديث البحرين
حدیث البحرین - النظام البحريني يستهل شهر رمضان بالقمع
الأربعاء ١٦ مايو ٢٠١٨ - ٠٦:٣٣
مع الحدث
ملخص - مع الحدث: عنف الاحتلال يدفع المقاومة لتأسيس مرحلة جديدة
الأربعاء ١٦ مايو ٢٠١٨ - ٠٢:٥٨
مع الحدث
مع الحدث: عنف الاحتلال يدفع المقاومة لتأسيس مرحلة جديدة- الجزء الثاني
الأربعاء ١٦ مايو ٢٠١٨ - ٠٧:٣٤
آخر الأخبار
طالما أن قيادتها الشرعية تحتاج إليه..
لافروف: الوجود العسكري الروسي في سوريا سيستمر
تصوت اممي على ارسال بعثة دولية للتحقيق في احداث غزة
نشرة بانوراما: " العقوبات على حزب الله" و"تطورات الاتفاق النووي"
في اول جمعة من رمضان؛ الاحتلال يحول القدس الى ثكنة عسكرية+فيديو
تحطم طائرة ركاب في مطار هافانا بكوبا بعد إقلاعها
عون: تشكيل حكومة وحدة وطنية بعد الانتخابات
روسيا ومصر توقعان اتفاقية لإنشاء منطقة صناعية روسية
واشنطن تحث الدول الحليفة لها على نقل سفاراتها إلى القدس
جمعة "الشهداء والجرحى"... 58 إصابة باعتداءات الاحتلال
لافرنتييف يتوقع جولة جديدة من الحوار السوري السوري في جنيف قريباً
نائب بالبرلمان الإيراني: الحكومة نجحت في الحوار مع الاوروبيين
روحاني:
نقل السفارة أعطى الضوء الأخضر لقتل الفلسطينيين
المفوضية الأوروبية تفعل "قانون التعطيل" لمواجهة العقوبات الأميركية
أنقرة: يجب ألا نسمح لدول أخرى بفتح سفارات في القدس
بالفيديو.. مركز سعودي يوجه رسالة للإسرائيليين باللغة العبرية
مشاركة خليجية عربية بقمة إسطنبول وصمت سعودي إماراتي
ميركل: ملتزمون بالاتفاق النووي مع إيران
الإكوادور تلغي الإجراءات الأمنية "الإضافية" بشأن أسانج
بالفيديو... طاقم طبي جزائري يصنع بطولات في "مسيرات العودة"
مفوضية الانتخابات: سيتم اعلان النتائج النهائية مساء اليوم
الأکثر مشاهدة
صور
مقالات و تحليلات
عطوان: نشفِق على السيِّد نصر الله وملياراته !
ماذا حققت سوريا بتحرير ريف حمص الشمالي؟
قراءة اولية لقمة الرئيسين
كوريا الشمالية وتكتيك التفاوض مع الولايات المتّحدة
العقوبات على "حزب الله": نهاية الهدنة أم مجرد رسالة؟
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
عاجل
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
تقاریرالمراسلین
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.