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شاهد: مكة محمد صلاح تأسر قلوب المشجعين في الملعب!!

الأربعاء ١٦ مايو ٢٠١٨ - ١٢:٣٤ بتوقيت غرينتش

أسرت ابنة اللاعب المصري محمد صلاح الطفلة "مكة"، قلوب مشجعي فريق ليفربول الانجليزي، حينما نزلت الى الملعب وضربت الكرة اكثر من مرة، وقابلها المشجعون بالهتاف والتصفيق الحار.

العالم - رياضة 

وإليكم مقطع الفيديو المرفق ...

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