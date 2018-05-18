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الخارجية المصرية تغرّد بعد 12 ساعة من مفاوضات سد النهضة

الخارجية المصرية تغرّد بعد 12 ساعة من مفاوضات سد النهضة
الأربعاء ١٦ مايو ٢٠١٨ - ١٢:٤٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الخارجية المصرية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء عن الاقتراب من وضع مسار يضمن استكمال الدراسات وإجراءات تعزيز الثقة في المفاوضات الجارية حول سد النهضة.

العالم - مصر

وكتب أحمد أبو زيد المتحدث باسم الخارجية المصرية على "تويتر": "بعد مرور 12 ساعة من مفاوضات متواصلة لم تنته بعد، الاجتماع التساعي الخاص بسد النهضة يقترب من وضع مسار لضمان استكمال الدراسات، ومقترحات جديدة لدعم المسار الفني، وإجراءات جادة لتعزيز التعاون وبناء الثقة".

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قد استقبل أمس الثلاثاء كلا من وزير الخارجية سامح شكري، ورئيس المخابرات العامة عباس كامل على هامش الاجتماع التساعي الثاني حول سد النهضة المنعقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا على مستوى وزراء الخارجية والري والمخابرات في كل من مصر والسودان وإثيوبيا.

وقال أبو زيد في وقت سابق أمس، إن اللقاء "اتسم بالود الشديد والشفافية في الحوار، حيث أكد رئيس الوزراء على التزامه الكامل بتعزيز وتطوير العلاقة مع مصر واستكمال بناء الثقة لما فيه مصلحة الشعبين".

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