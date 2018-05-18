زيدان يتراجع عن تعنته ويوافق على ضم المصري صلاح

العالم - رياضة

وحسب تقارير إعلامية إسبانية، فإن المدرب الفرنسي قد أعطى الضوء الأخضر لإدارة ناديه لمحاولة ضم صلاح، صاحب الـ25 عاما خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأشارت التقارير إلى أن هناك إجماعا حاليا من قبل الطاقم الفني والإداري لريال مدريد على ضم صلاح.

وتعرض زيدان لانتقادات لاذعة من وسائل الإعلام الإسبانية، التي حملته مسؤولية تراجع نتائج الريال في المسابقات المحلية، لرفضه إبرام صفقات جديدة في الميركاتو الصيفي والشتوي الماضيين، رغم حاجة الفريق لذلك بعد رحيل نجوم كبار مثل بيبي، وألفارو موراتا، وخاميس رودريغيز.

ويبدو أن الأداء الذي يقدمه صلاح هذا الموسم، ورغبة رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز في ترميم صفوف النادي الملكي، جعل زيدان يتراجع عن موقفه، وترك الباب مفتوحا لضم صلاح.

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