البث المباشر
لافروف: الوجود العسكري الروسي في سوريا سيستمر طالما أن قيادتها الشرعية تحتاج إليه
مصادر فلسطينية: مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال تشهدها قرية العيساوية شمال شرق القدس المحتلة
أ ف ب: تحطم رحلة تجارية لدى اقلاعها من مطار هافانا
إردوغان يقول إنه سيطرح أحداث غزة والقدس في الجمعية العامة للأمم المتحدة
اسماعيل هنية: دماء شهداء مسيرات العودة أوقفت إعلان ترمب لصفقة القرن
وسائل إعلام أميركية: مقتل 8 أشخاص على الأقل في إطلاق نار داخل مدرسة بولاية تكساس
مسؤول أمريكي: بومبيو سيقدم يوم الاثنين خارطة طريق دبلوماسية بشأن إيران في أول خطاب رئيسي له حول السياسة الخارجية
الهيئة الفلسطينية المستقلة لملاحقة جرائم الاحتلال: 54 من جرحى مسيرات العودة في حالة موت سريري
ا ف ب: الامم المتحدة تصوت على ارسال بعثة دولية للتحقيق الى غزة
نقابة الصحفيين الفلسطينيين تعلن تشكيلها لجنة لتجهيز الملفات القانونية للتوجه إلى المحاكم الدولية لمقاضاة الاحتلال

احتياطات الغاز بأفريقيا 500 تريليون قدم

احتياطات الغاز بأفريقيا 500 تريليون قدم
الأربعاء ١٦ مايو ٢٠١٨ - ٠٥:٠١ بتوقيت غرينتش

أكدت الرابطة الدولية لمنتجى النفط والغاز أن احتياطات الغاز المؤكدة بالقارة الأفريقية تصل لأكثر من 500 تريليون قدم مكعب من الغاز، وأن مصر واحدة من أهم 3 دول منتجة.

العالم - أفریقیا

ووفقا لوكالة "نوفا" الإيطالية قالت الرابطة، فى تقرير، "تمتلك أفريقيا أكثر من 500 تريليون قدم مكعب من احتياطي الغاز المؤكد، مع ثلاثة منتجين رئيسيين هى: الجزائر ومصر ونيجيريا."

وأضافت الرابطة، ومقرها لندن، أنه فيما شهد انتاج الغاز استقرار في العقد الماضي، استمر الطلب المحلي فى الارتفاع، ما أدى إلى انخفاض مؤشر الرابطة لإنتاج الغاز لـ150%، ما يعني أن أفريقيا تستهلك ثلثي الغاز المنتج، مشيرة إلى أنه القارة كانت تستهلك 45% فقط من انتاج الغاز حتى عام 2006.

وبحسب المدير التنفيذي للرابطة جوردان بالارد، فإن مؤشر إنتاج النفط فى إفريقيا انخفض بنسبة 200%، الانخفاض الأكبر منذ عشر سنوات، إلا أنه قال إن أفريقيا لازالت تستطيع تصدير نصف إنتاجها.

وأشار بالارد إلى أن مصر "أكبر منتج إفريقي من خارج أوبك"، قائلا إنه لا تزال هناك فرصة للنمو مجددا، خاصة فى مصر والمغرب والسنغال وأوغندا، مشيرا إلى أن النمو فى المغرب مرهون باعتماد نظام مالى أفضل لتشجيع الاستثمار فى الاستكشاف والإنتاج.

وأشارت الرابطة إلى "أن الطلب على النفط والغاز فى أفريقيا يزداد مع ارتفاع مؤشرات النمو الاقتصادي"، منوها أن "المنطقة تستطيع تصدير نصف انتاجاها من النفط والبالغ نحو 8 ملايين برميل فى اليوم، وهذه هي الكمية الأقل منذ 10 سنوات حينما كانت أفريقيا قادرة على تصدير نحو 70% من إنتاجها."

وفي معرض تعليقه على مستقبل الغاز في إفريقيا، قال أنطونيو فيلا، رئيس قسم عمليات التنقيب والإنتاج في شركة النفط والغاز الإيطالية إيني "بصفتنا أكبر مستثمر للنفط والغاز في القارة ، فإن شركة إيني تنتج الغاز عبر المنطقة: من غانا إلى مصر من الكونغو إلى موزمبيق، حيث الموارد البحرية واعدة للغاية. "

وأشار فيلا "إن منطقة غرب إفريقيا بأكملها هي منطقة اهتمام لاستكشاف الغاز وإنتاجه".

وأضاف "يعطي الغاز لأفريقيا فرصة ثمينة لدعم النمو الاقتصادي من خلال بناء مزيج طاقة أكثر استدامة. يمكن أن يساعد بشكل فعال في جلب الطاقة للكثير من الناس الذين ما زالوا يفتقرون إلى الوصول إليها، بينما يؤدي إلى تطوير صناعي حقيقي".

206

روابط ذات صلة

الغاز الروسي يهيمن على الأسواق مقابل تآكل واردات ليبيا والجزائر

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

طالما أن قيادتها الشرعية تحتاج إليه.. لافروف: الوجود العسكري الروسي في سوريا سيستمر

تصوت اممي على ارسال بعثة دولية للتحقيق في احداث غزة

نشرة بانوراما: " العقوبات على حزب الله" و"تطورات الاتفاق النووي"

في اول جمعة من رمضان؛ الاحتلال يحول القدس الى ثكنة عسكرية+فيديو

تحطم طائرة ركاب في مطار هافانا بكوبا بعد إقلاعها

عون: تشكيل حكومة وحدة وطنية بعد الانتخابات

روسيا ومصر توقعان اتفاقية لإنشاء منطقة صناعية روسية

واشنطن تحث الدول الحليفة لها على نقل سفاراتها إلى القدس

جمعة "الشهداء والجرحى"... 58 إصابة باعتداءات الاحتلال 

لافرنتييف يتوقع جولة جديدة من الحوار السوري السوري في جنيف قريباً

نائب بالبرلمان الإيراني: الحكومة نجحت في الحوار مع الاوروبيين

روحاني: نقل السفارة أعطى الضوء الأخضر لقتل الفلسطينيين

المفوضية الأوروبية تفعل "قانون التعطيل" لمواجهة العقوبات الأميركية

أنقرة: يجب ألا نسمح لدول أخرى بفتح سفارات في القدس

بالفيديو.. مركز سعودي يوجه رسالة للإسرائيليين باللغة العبرية

مشاركة خليجية عربية بقمة إسطنبول وصمت سعودي إماراتي

ميركل: ملتزمون بالاتفاق النووي مع إيران

الإكوادور تلغي الإجراءات الأمنية "الإضافية" بشأن أسانج

بالفيديو... طاقم طبي جزائري يصنع بطولات في "مسيرات العودة"

مفوضية الانتخابات: سيتم اعلان النتائج النهائية مساء اليوم

الأکثر مشاهدة