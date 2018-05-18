توقيع اتفاقيات نادرة بين مصر والسودان وإثيوبيا

العالم - أفریقیا

وخلال الاجتماع الذي اختتمت أعماله اليوم الأربعاء، تم الاتفاق على قمة خلال كل ستة شهور بالتناوب بين القاهرة وأديس أبابا والخرطوم، على أن تعقد اجتماعات اللجنة الفنية المقبلة في مصر خلال يونيو المقبل.

وبناء على توجيهات رؤساء كل من مصر وإثيوبيا والسودان، عُقد الاجتماع الثاني على مستوى وزراء الخارجية والري ورؤساء المخابرات في الدول الثلاث في أديس أبابا يوم الـ 15 مايو 2018.

وأكد الوزراء التزام الدول الثلاث باتفاق إعلان المبادئ الخاص بسد النهضة، والموقع في الخرطوم في مارس 2015 من أجل تحقيق الهدف والغرض منه، حيث تم الاتفاق على ما يلي:

أولا، أكد الوزراء على دورية انعقاد القمة الثلاثية على مستوى الرؤساء كل 6 أشهر بالتناوب بين العواصم، وذلك بناء على توجيهات رؤساء الدول والحكومات الثلاث، وفي ضوء روح الوحدة بين الدول الثلاث من أجل تحقيق تطلعات الشعوب في السلام والأمن والرخاء من خلال التعاون المشترك.

ثانيا، ناقش الوزراء أفضل السبل للمضي قدما لتنفيذ توجيه الرؤساء خلال قمتهم في شرم الشيخ بشأن إنشاء صندوق للبنية التحتية بين الدول الثلاث لكي يقدم مقترحات حول مشروعات مشتركة للتعاون في البنية التحتية والتنمية.

كما اتفق الوزراء على عقد اجتماع على مستوى كبار المسؤولين في الدول الثلاث لتحديد الأسلوب الأمثل لإنشاء الصندوق، على أن يعرض ذلك المقترح على الرؤساء من خلال الوزارات المعنية بكل دولة.

ووافقت الدول الثلاث الدعوة من مصر لاستضافة اجتماع كبار المسؤولين في القاهرة يومي 3 و4 يوليو 2018.

وسيقوم الرئيس الحالي للجنة الفنية الثلاثية – بصورة استثنائية خروجا على أسلوب عمل اللجنة وقواعد عملها – بموافاة المكتب الاستشاري بتجميع كافة الاستفسارات والملاحظات الخاصة بمشروع التقرير الاستهلالي (طبقا لمشروع رسالة البريد الإلكتروني المرفقة)، والتي لم تحظ بالتوافق داخل اللجنة الفنية الثلاثية، على ألا تمثل تلك الرسالة أي توجيه للمكتب الاستشاري، وتكون بمثابة وسيلة للحصول على رد من جانب المكتب.

وتقرر إنشاء مجموعة علمية بحثية وطنية مستقلة، تختص بمناقشة سبل دعم مستوى التفاهم والتعاون بين الدول الثلاث تجاه سد النهضة، بما في ذلك مناقشة وتطوير عدة سيناريوهات تتعلق بقواعد الملء والتشغيل للسد طبقا لمبدأ الاستخدام العادل والمنصف للموارد المائية المشتركة مع اتخاذ كافة الإجراءات الملائمة لمنع وقوع ضرر ذي شأن.

وتضم المجموعة العلمية البحثية الوطنية المستقلة 15 عضوا على أن ترشح كل دولة 5 أعضاء، وستعقد المجموعة العلمية البحثية الوطنية المستقلة 9 اجتماعات، بحيث يُعقد كل اجتماع على مدار 3 أيام بالتناوب بين الدول الثلاث طبقا للجدول الاسترشادي المرفق.

وسوف تقوم المجموعة المستقلة بتقديم مخرجات مناقشاتها خلال 3 أشهر بحد أقصى يوم 15 أغسطس 2018، وذلك لنظر فيها من قبل وزراء الري في الدول الثلاث قبل رفع تقرير عنها إلى الاجتماع.

206