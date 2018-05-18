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بعيدي نجاد یعلن عن اتفاقية نفطية بين ايران وكونسرثيوم "برغاس"

بعيدي نجاد یعلن عن اتفاقية نفطية بين ايران وكونسرثيوم
الخميس ١٧ مايو ٢٠١٨ - ١٢:١٤ بتوقيت غرينتش

تحدث السفير الايراني في لندن حميد بعيدي نجاد عن اتفاقية التعاون الاولية بين ايران وكونسرثيوم (برغاس).

العالم- ايران

وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اشار بعيدي نجاد الى الاتفاقية الاولية (HOA) بين الشركة الوطنية للمناطق الغنية بالنفط في جنوب ايران وكونسرثيوم "برغاس" وكتب: انه وفي الوقت الذي تسعى فيه اميركا لخلق اجواء غامضة للشركات الاوروبية بشان العمل مع ايران، وقعّت شركة النفط الوطنية الايرانية وكونسرثيوم "برغاس" التي تتخذ من لندن مقرا لها، اتفاقية اولية لتطوير حقل نفطي في محافظة خوزستان لانتاج 200 الف برميل من النفط يوميا.

وقد أبرمت الشركة الوطنية لمناطق النفط الجنوبية الاربعاء، اتفاقية تعاون (عقد ابتدائي) مع كونسورثيوم دولي بقيادة شركة PERGAS البريطانية لتطوير حقل "كرنج" النفطي الواقع جنوب غربي البلاد.

وحضر مراسم التوقيع وزير النفط الايراني بيجن زنكنة والسفير البريطاني في طهران "روب ماكير" ومدير الشركة الوطنية لمناطق النفط الجنوبية "بيجن عالي بور" وكالين رولي" رئيس كونسورتيوم "بيرغاس " (مقره في لندن).

وتستهدف الاتفاقية في حال بلوغ مرحلة العقد الرسمي، انتاج 200 الف برميل يوميا الى اجمالي 655 مليون برميل على مدى 10 سنوات من حقل كرنج، عبر استثمارات مباشرة تقدر بمليار و 167 مليون دولار واستثمارات غير مباشرة بـ 187 مليون دولار.

ويضم الكونسورثيوم الدولي كلا من شركة بيرغاس البريطانية (مختصة بهندسة وادارة الاستثمارات في صناعة النفط) و شركة "ايه جي أر" النرويجية "(تنشط بمجال الحفر والتصميم الهندسي) وشركة "اس بي اي سي" الشرق اوسطية وشركة "اويل سيرف" (تنشط بعمليات المنبع) وشركة "لوبي" البريطانية وشركة النفط الوطنية الفلبينية وشركة" ستاندرد هاندسون" البريطانية (نشاط مالي واستثماري) فضلا جامعة "شريف" الصناعية الايرانية.

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