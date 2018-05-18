الدول الاوروبية الثلاث تؤكد الإلتزام بشروط الإتفاق النووي

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وشدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي على أنه يجب على إيران مواصلة إحترام إلتزاماتها المنصوص عليها في الإتفاق.

وجاء في بيان صدر عن مكتب رئيسة الوزراء البريطانية عقب لقاء ثلاثي، أكد الزعماء الثلاثة نيتهم الإلتزام بشروط التوافق وأكدوا أهميتها على الأمن المشترك.

وتابع البيان: ووعدوا بالعمل مع جميع الأطراف التي لم تخرج من الإتفاق، كما شدد الزعماء على أنه يجب على إيران مواصلة إحترام إلتزاماتها المنصوص عليها في الإتفاق.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في 8 أيار/مايو الجاري إنسحاب بلاده من الإتفاق الشامل بشأن البرنامج النووي الإيراني الذي تم التوصل إليه بين إيران و"السداسية الدولية" كرعاة دوليين هم (روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا) في عام 2015.

كما أعلن ترامب إستئناف العمل بجميع العقوبات التي تم تعليقها نتيجة التوصل إلى هذا الإتفاق.

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