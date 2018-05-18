أمير قطر يهاتف روحاني..هذا ما دار بين الجانبين

العالم - ايران

وفي اتصال هاتفي تلقاه من امير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الخميس، هنأ الرئیس روحاني الحكومة والشعب القطري لمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وقال ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تعتبر فرض الحصار على دولة قطر اجراء خاطئا وظالما وترحب بتطوير العلاقات والتعاون معها كدولة صديقة وجارة.

واشار الرئيس الايراني الى ان ايران حكومة وشعبا كانت وستظل الى جانب الحكومة والشعب القطري في مختلف الظروف، مرحبا بانعقاد اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون بين البلدين في سياق التنمية الشاملة للعلاقات الثنائية.

وصرح الرئيس روحاني بان لا سبيل لحل الخلافات سوى الحوار واضاف، ان ايران على استعداد دائم للحوار حول قضايا المنطقة مع دول منطقة الخليج الفارسي، ولكن للاسف هنالك في هذا السياق بعض الدول التي تتصور بانه يجب اتخاذ سبيل اخر غير الحوار.

واكد بالقول انه لا قوة او قوة كبرى يمكنها ان تكون بديلا عن التعاون الجيد بين الجيران في المنطقة.

واشار الى خطوة الحكومة الاميركية بالخروج احادي الجانب من الاتفاق النووي، واعتبرها بانها لا تخدم مصلحة اميركا وسائر الدول الاخرى في المفاوضات مع ايران واضاف، اننا نشعر بالسرور اليوم لان غالبية دول العالم رفضت هذه الخطوة الاميركية وادانتها.

من جانبه هنأ امير دولة قطر في هذا الاتصال الهاتفي، الحكومة والشعب الايراني بحلول شهر رمضان المبارك واشار الى العلاقات الودية والاخوية بين البلدين في مختلف القطاعات واشاد بالمواقف البناءة لايران فيما يتعلق بازمة قطر مع دول اخرى في المنطقة، داعيا الى تطوير العلاقات الشاملة بين طهران والدوحة.

وادان الشیخ تمیم بن حمد آل ثاني الخطوة التي اقدمت عليها الحكومة الاميركية بنقل سفارتها الى القدس والحصار المفروض على قطاع غزة وقتل ابناء الشعب الفلسطيني من قبل الكيان الصهيوني، معتبرا اجتماع القمة للدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي في اسطنبول فرصة مناسبة للتشاور والحوار حول القضايا والمشاكل الاقليمية.

واشار امير قطر الى توتير الاجواء ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية اخيرا، واعتبر ايران دولة كبيرة، مؤكدا بان الخلافات والقضايا الدولية يجب حلها وتسويتها عبر الحوار فقط.

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