ايران تضطلع بدور هام في مرحلة اعادة اعمار سوريا

العالم - ايران

ولفت اخوندي اليوم الخميس في تصريح لمراسل 'ارنا' من دمشق، الى ان سوريا تمرّ حاليا في مرحلة العودة الى وضعها الامني المنشود؛ مضيفا ان هذا البلد قادر على تولي البدء في بعملية الاعمار واعادة الاعمار ايضا.

ونوه وزير الطرق واعمار المدن الايراني الى ان المسؤولين السوريين يرغبون في مساهمة ايران الواسعة خلال مرحلة اعادة الاعمار، لافتا الي جهود البلدين في سياق عقد اجتماع رفيع المستوى للجنة الاقتصادية المشتركة علي ان يتم خلاله الاعداد والتوقيع على وثيقة حول التعاون الاستراتيجي طويل الامد بين الجانبين.

وتابع اخوندي قائلا، ان الموضوع الرئيسي في هذه الوثيقة الاستراتيجية الاقتصادية والثقافية، يعود الى (التعاون) التجاري وقضايا تخصصية مثل النقل والصناعة واعادة بناء المنازل والمراكز المتضررة جراء الحرب.

106-

