قائد الثورة: فلسطين ستتحرر والقدس عاصمة لها

العالم – ايران

واضاف قائد الثورة الاسلامية خلال كلمة في محفل تلاوة القرآن الكريم بمناسبة بدء شهر رمضان المبارك ان الولايات المتحدة هي شريكة الكيان الاسرائيلي في جريمته التي ارتكبها بحق الفلسطينيين مشيرا الى أنه لا يمكن توقع موقف منها.

واكد سماحة السيد خامنئي ان فلسطين ستتحرر من الأعداء وستكون القدس عاصمة لها.

وشدد على ان الأمة الإسلامية والحكومات الإسلامية يجب أن تتخذ موقفاً ضد هذه الجرائم: مضيفاً اننا يجب أن نكون غير متساهلين مع الاعداء وان نكون رحيميين فيما بيننا متابعاً اليوم بسبب البعد عن القرآن في العالم الإسلامي، نشهد الحروب والخلاف بين المسلمين والخضوع للكفار.

واعتبر ان بلاء العالم الاسلامي هو في الابتعاد عن القرآن، داعيا الى التدبر في القرآن والعمل به.

واضاف آية الله خامنئي: ان الامة اذا اقتربت من القرآن فستنتصر على الاعداء، لان القرآن رسم لنا الطريق فيجب أن نكون اقوياء على الكفار وفي المقابل يجب أن نكون رحماء بيننا.