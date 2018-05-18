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محافظ فارس: الاوضاع في مدينة كازرون تحت السيطرة

محافظ فارس: الاوضاع في مدينة كازرون تحت السيطرة
الخميس ١٧ مايو ٢٠١٨ - ٠٦:٣٤ بتوقيت غرينتش

أعلن محافظ فارس اسماعيل تبادار، بان الظروف والاوضاع في مدينة كازرون هي الان تحت السيطرة رغم بعض المواجهات المتفرقة.

العالم - ايران

وفي تصريح صحفي ادلى به اليوم الخميس، اعتبر تبادار التجمعات في مدينة كازرون بانها غير قانونية وقال، ان الذين يشاركون في التجمعات او يحثون الاخرين على المشاركة فيها لا يريدون بالتاكيد مصلحة المواطنين والمدينة.

واضاف، ان التعاون والمواكبة من الشعب سيؤديان بالتاكيد للوقوف امام الذين يريدون استغلال الاوضاع لاثارة الشغب الوفوضى.

ودعا محافظ فارس اهالي المدينة لعدم الاكتراث بالشائعات التي يتم الترويج لها في شبكات التواصل الاجتماعي وقال، انه لا صحة لاعداد القتلى والجرحى التي يروج لها البعض، حيث ان شخصا واحدا فقط قتل خلال المواجهات التي حصلت مساء الاربعاء.

يذكر ان بعض الافراد شاركوا في تجمعات مساء الاربعاء واليوم الخميس احتجاجا على مشروع تاسيس مدينة جديدة باسم "كوه جنار" ما يؤدي الى فصل اجزاء من مدينة كازرون.

وكان مشروع فصل ناحيتي "جنار شاهيجان" و"كوهمرة نودان" عن كازرون وتاسيس مدينة جديدة باسم "كوه جنار" قد طرح قبل عدة اشهر، ما ادى الى حدوث احتجاجات منذ ذلك الحين لغاية الان.

ويرى المحتجون بان مناطق مهمة وتاريخية تشكل هوية كازرون ستفصل عن المدينة في حال تنفيذ المشروع.

 

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