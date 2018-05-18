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هزة ارضية بقوة 4.4 ريختر تضرب شرق ايران

هزة ارضية بقوة 4.4 ريختر تضرب شرق ايران
الجمعة ١٨ مايو ٢٠١٨ - ٠٣:٢٥ بتوقيت غرينتش

ضربت هزة ارضية بقوة 4.4 درجة علي مقياس ريختر مناطق من محافظة خراسان الجنوبية الواقعة شرق ايران.

العالم - ايران

وافاد تقرير لمركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران ان هذه الهزة الارضية وقعت في الساعة الثانية عشرة و 16 دقيقة و 46 ثانية بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي (السابعة و 46 دقيقة و 16 ثانية مساء الخميس بتوقيت غرينتش).

واضاف، ان الهزة وقعت عند التقاء خطي العرض الشمالي 32.18 والطول الشرقي 58.92 درجة وفي عمق 10 كم من سطح الارض.

ووقعت الهزة علي بعد 66 كم من مدينة خوسف و 81 كم من مود و 81 كم من مركز المحافظة مدينة بيرجند.

ولم تصل لغاية الان اي تقارير بوقوع خسائر جراء هذه الهزة الارضية.

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