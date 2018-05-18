مصر تفتح معبر رفح طوال شهر رمضان

العالم - مصر

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس الخميس في بيان مقتضب عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: “أصدرت توجيهاتي للأجهزة المعنية باتخاذ ما يلزم لاستمرار فتح معبر رفح البرى طوال شهر رمضان المبارك وذلك ضماناً لتخفيف الأعباء عن الأشقاء في قطاع غزة”.

وكانت مصر قد أعلنت، الجمعة الماضي، فتح المعبر في كلا الاتجاهين، لمدة 4 أيام، بدءاً من يوم السبت، قبل أن تعلن الإثنين الماضي، استمرار فتح المعبر والدفع بمساعدات إلى القطاع، وفق وسائل إعلام محلية.

ويربط معبر رفح البري، قطاع غزة بمصر، وتغلقه السلطات المصرية بشكل شبه كامل، منذ يوليو/تموز 2013 لدواعٍ تصفها بـ”الأمنية”، وتفتحه على فترات متباعدة لسفر الحالات الإنسانية.

وارتكب الجيش الإسرائيلي، الإثنين والثلاثاء الماضيين، مجزرة دامية بحق المتظاهرين السلميين على حدود قطاع غزة، استشهد فيها 62 فلسطينيًا وجرح 3188 آخرين.

وكان المتظاهرون يحتجون على نقل السفارة الأمريكية، الذي تم الإثنين، ويحيون الذكرى الـ 70 لـ”النكبة”.

المصدر: القدس العربي

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