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السفير الايراني لدى تركيا..

العالم الاسلامي بحاجة الى الوحدة اكثر مما مضي

العالم الاسلامي بحاجة الى الوحدة اكثر مما مضي
الجمعة ١٨ مايو ٢٠١٨ - ٠٤:١٨ بتوقيت غرينتش

اكد السفیر الایراني في تركیا محمد ابراهیم طاهریان فرد بان العالم الاسلامي الیوم بحاجة الي الوحدة والتضامن اكثر مما مضي لمعالجة مصائب وآلام الامة الاسلامیة.

العالم- ايران

وفي تصریح ادلى به مساء الخمیس خلال مأدبة افطار اقیمت في مسجد "والدة خان" في اسطنبول، وصف طاهریان فرد الاحداث الاخیرة في الاراضي الفلسطینیة المحتلة والمجازر المرتكبة ضد الفلسطینیین من قبل الكیان الصهیوني بانها مؤسفة وقال، ان مساعي ایران وتركیا مهمة جدا لمتابعة قضیة المجازر ضد الفلسطینیین والاعلان عن المعارضة الشدیدة لقرار امیركا غیر القانوني بنقل سفارتها الى القدس.

واشار الى التخطیط لعقد الاجتماع الطارئ للدول الاعضاء فی منظمة التعاون الاسلامي في اسطنبول الیوم الجمعة وقال، ان اتخاذ القرار لعقد هذا الاجتماع في هذه الفترة القصیرة اجراء مؤثر وضروري جدا.

واعرب عن امله بان یساعد المؤتمر الذي یقام بمشاركة كبار مسؤولي الدول الاسلامیة في تعزیز روح الوحدة بین المسلمین في العالم الاسلامي واحباط مخططات الاعداء الظالمة ضد المسلمین خاصة استمرار العدوان والمجازر ضد الشعب الفلسطیني المظلوم.

وفي جانب اخر من تصریحه اكد الاهمیة الفائقة للعلاقات بین البلدین والشعبین الایراني والتركي في مختلف الاصعدة السیاسیة والثقافیة والاقتصادیة وقال، انه وفي ضوء الابعاد المهمة والاستراتیجیة للعلاقات بین البلدین فقد رسم قادة البلدین تنمیة التعاون الاقتصادي الثنائي في خطوة اولى بافق 30 ملیار دولار.

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