اتوم ستروي اكسبورت: خبراء ايران يحظون بمهارة عالية جدا

العالم -ايران

وقال ليمارنكو في تصريح ادلي به لوكالة "ريانوفوستي" ان الخبراء الايرانيين نفذوا اجراءات تمهيدية ولكن صعبة جدا لتوفير الامان ازاء الزلازل في نطاق الوحدة الثانية لمحطة بوشهر النووية جنوب ايران.

واضاف، ان الشركات الايرانية تحظى بمهارة عالية في هذا المجال ولهذا السبب فقد فازت الشركة الايرانية المتعهدة في مناقصة دولية حرة لتنفيذ الاجراءات اللازمة لتثبيت وتدعيم التربة في نطاق الوحدة الثانية من محطة بوشهر النووية.

يذكر ان شركة "اتوم ستروي اكسبورت"هي المتعهد الرئيس لمحطة بوشهر النووية كانت قد اعلنت قبل فترة بدء عمليات تثبيت وتدعيم التربة في نطاق الوحدة الثانية لمحطة بوشهر، وجرت قبل ذلك عمليات الحفر.

وكانت الوحدة الاولى لمحطة بوشهر النووية قد وصلت في العام 2012 الى كامل طاقتها الاسمية ومن ثم سلمت للجانب الايراني في العام الذي تلاه، حيث تمد شبكة الكهرباء في البلاد حاليا بالف ميغاواط.

ومن المقرر ان يتم الانتهاء من الوحدة الثانية في العام 2024 ومن ثم الوحدة الثالثة في العام 2026 ، ليصل اجمالي طاقة الانتاج الكهروذرية للمحطة الى اكثر من 3100 ميغاواط.

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