وزير طرق ايران: مستعدون للمشاركة في اعادة اعمار سوريا

العالم- ايران

واكد عباس آخوندي خلال لقاء رئيس الوزراء السوري على ضرورة وضع خطة حقيقية لتنفيذ البرامج الموقعة بين الجانبين وتعديل بعض القوانين وتشكيل لجنة لمتابعة ومراقبة تنفيذ الاتفاقيات على المدى البعيد، قائلا، ان القطاعين الخاص والعام في ايران مستعدان للمشاركة الواسعة في مرحلة إعادة الاعمار.

وأضاف، ان الاوضاع الامنية في سوريا تعود الى طبيعتها ويمكن بدء البناء واعادة الاعمار في هذا البلد.

ونوه آخوندي الى وقوف ايران الى جانب الشعب والحكومة في سوريا خلال الازمة، قائلا، ان ايران وسوريا تعملان الان على التمهيد لعقد اجتاع للجنة المشتركة على مستوى رئيس الوزراء السوري والنائب الاول للرئيس الايراني للتوقيع على وثيقة للتعاون الاستراتيجي وطويل الامد.

واشار الى ان هذه الوثيقة الاستراتيجية بين ايران وسوريا يتم تنظيمها في المجالات الاقتصادية والثقافية، معربا عن امله في ان يتم التوقيع على هذه الوثيقة بعد شهر رمضان المبارك.

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