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روحاني يصل الى تركيا

روحاني يصل الى تركيا
الجمعة ١٨ مايو ٢٠١٨ - ١١:٤٨ بتوقيت غرينتش

وصل رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية حسن روحاني الى مدينة اسطنبول في تركيا للمشاركة في اجتماع القمة الطارئ لمنظمة التعاون الاسلامي.

العالم - ايران

ويزور الرئيس الايراني تركيا تلبية لدعوة من نظيره التركي رجب طيب اردوغان وللمشاركة في اجتماع القمة الطارئ لمنظمة التعاون الاسلامي لمناقشة مستجدات الأوضاع في فلسطين والممارسات الصهيونية الوحشية في قتل الشعب الفلسطيني المظلوم.

يذكر أنّ الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الاسلامي يقام اليوم في اسطنبول لدراسة آخر الأحداث والمستجدات التي شهدتها الاراضي الفلسطينية وبغرض التنديد بالجرائم الصهيونية في قطاع غزة ونقل السفارة الامريكية الى القدس المحتلة. وكانت تركيا دعت لتشكيله باعتبارها الرئيس الدوري للمنظمة يشارك فيه 13 رئيس جمهورية منهم الرئيس الايراني حسن روحاني ونائبان لرئيسَي جمهورية وثلاثة رؤساء وزراء و12 وزيراً للشؤون الخارجية إضافة الى دبلوماسيين عن 11 بلداً.

وكانت المجزرة التي ارتكبها الصهاينة في قطاع غزة أدت الى استشهاد 62 فلسطينياً وإصابة أكثر من 3 آلاف منهم بجروح جاءت احتجاجاً على نقل الولايات المتحدة سفارتها الى القدس المحتلة وبمناسبة الذكري السبعين ليوم النكبة بدأت بعض الدول الاسلامية ومنها تركيا باجراءات للتنديد بهذه المجزرة والإعلان عن التضامن مع الشعب الفلسطيني.

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