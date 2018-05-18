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ايران وسوريا توقعان مذكرة تفاهم اقتصادية

ايران وسوريا توقعان مذكرة تفاهم اقتصادية
الجمعة ١٨ مايو ٢٠١٨ - ٠١:٠٠ بتوقيت غرينتش

وقع اليوم الجمعة عباس آخوندي وزير الطرق والإسكان وبناء المدن الايراني وسامر الخليل وزير الاقتصاد السوري في دمشق مذكرة تفاهم اقتصادية تنمّ عن بداية جولة جديدة من التعاون الاقتصادي بين البلدين.

العالم - ايران

وتكون هذه المذكرة كتوطئة للإجتماع العالي للجنة المشتركة التي يترأسها النائب الاول لرئيس الجمهورية الايراني ورئيس وزراء سوريا والتي سيتم خلالها التوقيع النهائي على هذه الوثيقة الاستراتيجية الثنائية ذات البنود الاقتصادية والثقافية.

وتضمنت هذه المذكرة قضايا التجارة والنقل والصناعة والمصارف وإعادة إعمار المنازل السكنية والأماكن المتضررة جرّاء الحرب في سوريا.

ووصل أمس الخميس وزير الطرق وبناء المدن الايراني دمشق على رأس وفد رفيع المستوى حضر لاستقباله وزير الاقتصاد السوري سامر الخليل.

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