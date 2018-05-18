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رئيس منظمة الحفاظ على النبات الايراني:

انخفاض المؤشر العالمي للجوع في ايران الى "خمسة"

انخفاض المؤشر العالمي للجوع في ايران الى
الجمعة ١٨ مايو ٢٠١٨ - ٠٤:٣١ بتوقيت غرينتش

قال رئيس منظمة الحفاظ على النبات الايراني مهدي قائميان اليوم الجمعة خلال مشاركته في ملتقى الأمن الغذائي في العاصمة الأذربيجانية باكو: إنّ ايران شهدت تطورات ملفتة في مجال الأمن الغذائي حيث انخفض المؤشر العالمي لنسبة الجوع في ايران الى خمسة مقارنة بعام 1990 حيث كان 8.5 .

العالم - ايران

وأضاف قائميان خلال كلمة ألقاها في ملتقى أقامته مؤسسة حكومية عن الأمن الغذائي لجمهورية آذربيجان شارك فيه الاتحاد الاوروبي والبنك العالمي ومسؤولون من دول وممثلون عن مؤسسات ذات صلة أضاف بأنّ ايران هي البلد الذي حقق أكبر نجاحاً في تقليص نسبة المؤشر العالمي للجوع على صعيد الشرق الاوسط.

ويُحدّد مؤشر الجوع بين صفر حتى 100 حيث يكون مؤشر الصفر أعلى إمتياز يدل علي عدم وجود المعاناة من الجوع في بلد ما وكلما تزايد العدد زادت نسبة الجوع وايران تقع بين الدول ذات المؤشر الأقل من 10.

كما أفاد قائميان بأنّ ايران من بين الدول العشرين الاُولى في إنتاج القمح والخضروات والدجاج والتمر والبطاطا.

وقال: إنّ معظم إنتاج ايران الزراعي يتمثل في القمح والتمر والفستق والكافيار والطماطم واللحم والحليب وايران اكبرى الدول المصدرة للكافيار والفستق في العالم فضلاً عن تصديرها البهارات والخضروات وتُعتبر الصين وتركيا والعراق والهند وقطر الدول الأكثر استيراداً من ايران في مجال المواد الغذائية.

وأضاف رئيس منظمة الحفاظ علي النبات الايراني بأنّ وزارة الجهاد الزراعي مهتمة ببلوغ الإكتفاء الذاتي في انتاج القمح والشعير والذرة وحبات زيت الطهي والشمندر واللحم الأحمر والابيض والحليب والبيض ويتصدر القمح الاولوية في هذه اللائحة.

ونوه قائميان الى أنّ استيراد ايران للمواد الغذائية عام 1979 كان 65 بالمائة لكنّ ايران الآن باتت تنتج 70 بالمائة من حاجتها من المواد الغذائية ساعية الى بلوغ الاكتفاء الذاتي في انتاجها الزراعي.

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