البث المباشر
قمة إسطنبول الإسلامية تؤكّد أن "إسرائيل" ارتكبت أعمالًا تشكّل جرائم وحشية بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية
قمة إسطنبول الإسلامية تؤكد العزم على اتخاذ تدابير سياسية واقتصادية تجاه الدول التي اعترفت بالقدس عاصمة لـ"إسرائيل"
البيان الختامي لقمة إسطنبول الإسلامية يدعو إلى توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني بما في ذلك إرسال قوة لحفظ السلام
لافروف: الوجود العسكري الروسي في سوريا سيستمر طالما أن قيادتها الشرعية تحتاج إليه
مصادر فلسطينية: مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال تشهدها قرية العيساوية شمال شرق القدس المحتلة
أ ف ب: تحطم رحلة تجارية لدى اقلاعها من مطار هافانا
إردوغان يقول إنه سيطرح أحداث غزة والقدس في الجمعية العامة للأمم المتحدة
اسماعيل هنية: دماء شهداء مسيرات العودة أوقفت إعلان ترمب لصفقة القرن
وسائل إعلام أميركية: مقتل 8 أشخاص على الأقل في إطلاق نار داخل مدرسة بولاية تكساس
مسؤول أمريكي: بومبيو سيقدم يوم الاثنين خارطة طريق دبلوماسية بشأن إيران في أول خطاب رئيسي له حول السياسة الخارجية

روحاني:

نقل السفارة أعطى الضوء الأخضر لقتل الفلسطينيين

نقل السفارة أعطى الضوء الأخضر لقتل الفلسطينيين
الجمعة ١٨ مايو ٢٠١٨ - ٠٦:٠٣ بتوقيت غرينتش

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس أعطى الضوء الأخضر للصهاينة لقتل الفلسطينيين.

العالم - تركيا

وفي كلمة له في القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الاسلامي في اسطنبول لبحث نقل السفارة الأميركية للقدس ومجزرة غزة أكد الرئيس روحاني أن نقل السفارة الاميركية الى القدس يعتبر ضربة إلى الأمن الدولي ويتعارض مع كل الاعراف والقوانين الدولية.

وأبدى الرئيس روحاني أمله أن يفضي اجتماع اسطنبول إلى حلول عملية للأزمة الفلسطينية وإلى تقديم الدعم للفلسطينيين.

وأضاف روحاني أن كل الضمائر الحرة ستغضب لما جرى على الفلسطينيين في غزة مؤكدا أن اليوم يسدل الستار عن فصل آخر للجرائم الوحشية للكيان الصهيوني.

وشدد الرئيس الإيراني: لقد حان الوقت للتوحد حول منع العدو الصهيوني من مواصلة انتهاكاته بدلاً من فرض العقوبات على المقاومة مطالبا بتشكيل لجنة حقوقية للتحقيق في سبل مواجهة قرار نقل السفارة الاميركية للقدس.

 

 

216

روابط ذات صلة

أنقرة: يجب ألا نسمح لدول أخرى بفتح سفارات في القدس

تظاهرات في طهران تنديدا بجرائم الكيان الصهيوني ونقل السفارة الاميركية الى القدس

انطلاق القمة الإسلامية بإسطنبول بشأن القدس وغزة

تحويل القدس إلى ثكنة عسكرية لن تنال من عزيمة الفلسطينيين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

في ختام القمة الاسلامية الطارئة.. الرئيس روحاني يغادر اسطنبول عائدا الى طهران

بما في ذلك إرسال قوة لحفظ السلام.. بيان قمة إسطنبول الختامي يدعو لتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني

مقتل 10 أشخاص بمدرسة في ولاية تكساس اثر إطلاق نار

اردوغان يدعو قادة المسلمين للوحدة لمواجهة وحشية الاحتلال

طالما أن قيادتها الشرعية تحتاج إليه.. لافروف: الوجود العسكري الروسي في سوريا سيستمر

تصوت اممي على ارسال بعثة دولية للتحقيق في احداث غزة

نشرة بانوراما: " العقوبات على حزب الله" و"تطورات الاتفاق النووي"

في اول جمعة من رمضان؛ الاحتلال يحول القدس الى ثكنة عسكرية+فيديو

تحطم طائرة ركاب في مطار هافانا بكوبا بعد إقلاعها

عون: تشكيل حكومة وحدة وطنية بعد الانتخابات

روسيا ومصر توقعان اتفاقية لإنشاء منطقة صناعية روسية

واشنطن تحث الدول الحليفة لها على نقل سفاراتها إلى القدس

جمعة "الشهداء والجرحى"... 58 إصابة باعتداءات الاحتلال 

لافرنتييف يتوقع جولة جديدة من الحوار السوري السوري في جنيف قريباً

نائب بالبرلمان الإيراني: الحكومة نجحت في الحوار مع الاوروبيين

روحاني: نقل السفارة أعطى الضوء الأخضر لقتل الفلسطينيين

المفوضية الأوروبية تفعل "قانون التعطيل" لمواجهة العقوبات الأميركية

أنقرة: يجب ألا نسمح لدول أخرى بفتح سفارات في القدس

بالفيديو.. مركز سعودي يوجه رسالة للإسرائيليين باللغة العبرية

مشاركة خليجية عربية بقمة إسطنبول وصمت سعودي إماراتي

الأکثر مشاهدة