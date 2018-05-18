نقل السفارة أعطى الضوء الأخضر لقتل الفلسطينيين

العالم - تركيا

وفي كلمة له في القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الاسلامي في اسطنبول لبحث نقل السفارة الأميركية للقدس ومجزرة غزة أكد الرئيس روحاني أن نقل السفارة الاميركية الى القدس يعتبر ضربة إلى الأمن الدولي ويتعارض مع كل الاعراف والقوانين الدولية.

وأبدى الرئيس روحاني أمله أن يفضي اجتماع اسطنبول إلى حلول عملية للأزمة الفلسطينية وإلى تقديم الدعم للفلسطينيين.

وأضاف روحاني أن كل الضمائر الحرة ستغضب لما جرى على الفلسطينيين في غزة مؤكدا أن اليوم يسدل الستار عن فصل آخر للجرائم الوحشية للكيان الصهيوني.

وشدد الرئيس الإيراني: لقد حان الوقت للتوحد حول منع العدو الصهيوني من مواصلة انتهاكاته بدلاً من فرض العقوبات على المقاومة مطالبا بتشكيل لجنة حقوقية للتحقيق في سبل مواجهة قرار نقل السفارة الاميركية للقدس.

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