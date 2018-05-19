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في انتقاد صريح لدول اسلامية.. معارض تركي يتسائل:

أين الرياض؟ في أي حفرة أبوظبي؟

أين الرياض؟ في أي حفرة أبوظبي؟
السبت ١٩ مايو ٢٠١٨ - ٠٣:٤٧ بتوقيت غرينتش

انتقد دولت بهحة لي رئيس حزب الحركة القومية التركي (المعارض) الدول الاسلامية المعروفة لعدم حضورها في المواجهه مع اسرائيل والولايات المتحدة وتركوا الشعب الفلسطيني يواجه اسرائيل لوحده.

العالم - تركيا

وخلال الصراع المرير الذي يواجهه الشعب الفلسطيني الاعزل مع الجيش الاسرائيلي الذي يمتلك احدث الاسلحة الفتاكة،قال دولت بهجت لي، رئيس حزب الحركة القومية التركي ( المعارض ) ان الدول العربية الكبرى غابت عن الميدان وتركت الشعب الفلسطيني لوحده في الساحة متسائلا أين الرياض؟ في أي حفرة أبوظبي؟ أين اختفت القاهرة؟

واضاف: ان تلك البلدان الإسلامية المعروفة تتهرب من المواجهة، وتحاول التعامل مع الوضع من خلال رسائل ادانة هزيلة دون التطرق إلى القدس والقضية الفلسطينية والحديث عن "اسرائيل" والولايات المتحدة، عار عليهم جميعا.

 

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