العالم - تركيا

وخلال الصراع المرير الذي يواجهه الشعب الفلسطيني الاعزل مع الجيش الاسرائيلي الذي يمتلك احدث الاسلحة الفتاكة،قال دولت بهجت لي، رئيس حزب الحركة القومية التركي ( المعارض ) ان الدول العربية الكبرى غابت عن الميدان وتركت الشعب الفلسطيني لوحده في الساحة متسائلا أين الرياض؟ في أي حفرة أبوظبي؟ أين اختفت القاهرة؟

واضاف: ان تلك البلدان الإسلامية المعروفة تتهرب من المواجهة، وتحاول التعامل مع الوضع من خلال رسائل ادانة هزيلة دون التطرق إلى القدس والقضية الفلسطينية والحديث عن "اسرائيل" والولايات المتحدة، عار عليهم جميعا.