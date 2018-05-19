البث المباشر

المفوضية الاوروبية تفعل آلية حماية استثمارات شركاتها في إيران

السبت ١٩ مايو ٢٠١٨ - ٠٦:٠٢ بتوقيت غرينتش

بعد اعلان الاتحاد الاوروبي البقاء في الاتفاق النووي مع ايران رغم انسحاب واشنطن منه، عمد هذا الاتحاد الى حماية استثماراته في ايران.

العالم - ايران

فقد اطلقت المفوضيةُ الاوروبية الاجراءاتِ الرسميةَ لإعادة تفعيل قانون "الحجب" الذي يحد من تأثيرِ الحظر الاميركي على الشركاتِ الاوروبية التي تريدُ الاستثمارَ في ايران، وهو تشريع اُقرَّ عامَ الف وتسعمئة وستةٍ وتسعين للالتفافِ على العقوباتِ الاميركية على كوبا.

ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة إجراءات أعلنتها المفوضية، بعد تلقيها الضوء الأخضر من زعماء الدول خاصة المانيا وفرنسا وبريطانيا، الذين اجتمعوا الخميس في العاصمة البلغارية صوفيا، بهدف حماية الاتفاق النووي من الانهيار.

وتتضمن الخطوات المعلنة من قبل الجهاز التنفيذي للاتحاد الاوروبي اجراءاتٍ تتيحُ لبنك الاستثمارِ الاوروبي دعم استثماراتِ الشركات الاوروبية في ايران.

كما أوصت المفوضية الدول الأعضاء بدارسة إمكانية إجراء تحويلات مصرفية إلى المصرف المركزي الإيراني، ما سيساعد طهران على تلقي عائداتها المتعلقة بالنفط، بعد دخول اجراءات الحظر الاميركية حيز التنفيذ في شهر أغسطس المقبل.

بالاضافة الى ذلك يتوجه مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي ميغيل كانيته إلى طهران لإجراء محادثات حول تعزيز التعاون في مجال الطاقة.

وخلال زيارتها روسيا أعلنت المستشارة الألمانية ​أنغيلا ميركل​، أن بلادها ستبقى تدعم ​الاتفاق النووي​ مع ​إيران، لافتة الى أن الاتفاق ليس مثاليا لكنه أفضل من عدم وجوده.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مدينة سوتشي، قالت ميركل ان الاتحاد الأوروبي يؤيد الاتفاق وسيلتزم به.

ومن المقرر ان يستقبل بوتين الرئيس الفرنسي ايمانوئيل ماكرون الاسبوع المقبل لبحث سبل انقاذ الاتفاق النووي.

ورغم هذه المواقف والاجراءات الاوروبية، يرى مسؤولون في الاتحاد الاوروبي انها قد لا تكون كافية، مشيرين الى إنه ما من وسيلة سهلة لحماية الشركات والبنوك الأوروبية من الطبيعة العابرة للحدود لاجراءات الحظر الأمريكية التي ستعيد واشنطن فرضها بينما شرعت الشركات الأكبر في التلويح بنيتها الخروج من إيران بالفعل.

ولكن في المقابل يرى اخرون ان تحدي دول اوروبية وفي مقدمتها المانيا للقرار الاميركي لا يأتي انطلاقا من الالتزام فقط بتعهدات الدولية ازاء الاتفاق مع ايران، وانما لان سياسة ترامب ذات الطعم التجاري تخاطر بمصالح الاوروبيين على حساب تأمين مصالح اميركا واستثماراتها.

205

 

روابط ذات صلة

ميركل: ملتزمون بالاتفاق النووي مع إيران

انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي كان ردة فعل طبيعية إزاء انهزام داعش

مسؤول برازيلي: انسحاب ترامب من الاتفاق النووي لم يتسم بالعقلانية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

الطائرة الايرانية تهزم صربيا في مباراة ودية

سوريا.."كورنيت-دي" تدخل الهلع في نفوس الارهابيين

ايران تعزي كوبا بحادثة تحطم الطائرة

إطلاق سراح أكثر من 200 طفل في جنوب السودان

﻿فضيحة فساد.. المانيا تعيد فحص الآلاف من طلبات اللجوء

ممثل كويتي متوفّ يظهر بعملين على الشاشة.. ويثير جدلاً

المانيا تسعى الى ترحيل حارس سابق لبن لادن

محكمة كويتية تبرئ مبارك الدويلة من تهم الإساءة للإمارات

الهوكي الامريكي فيغاس على مشارف لقب القسم الغربي

هل تعاني من الصداع خلال الصيام.. اليكم هذه التوصية..

مولر يستدعي مساعدا آخر لمستشار ترامب بالتحقيق الروسي

شاهد.. أخر ضحايا مسلسل القتل في المدارس الأميرکية

طواف ايطاليا فيفياني يفوز بالمرحلة الـ13 وييتس دائما في الصدارة

الدوري الاوروبي فنربخشة يهزم زالجريس ويضرب موعدا ناريا مع ريال مدريد

رالي البرتغال البلجيكي نوفيل يتصدر اليوم الاول وانسحاب اوجييه

ما هو موعد إعلان خطة ترامب للتسوية بالشرق الاوسط؟

الدوري الايطالي بارما يعود إلى دوري الأضواء

ممارسة الرياضة في رمضان .. قبل الإفطار أم بعده؟

بالفيديو.. اعتداء وحشي وطعن موظف في مستشفى بالمدينة المنورة

إطلاق نار على رجل في منتجع ترامب للغولف في فلوريدا

الأکثر مشاهدة