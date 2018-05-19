ايران تعزي كوبا بحادثة تحطم الطائرة

واعرب قاسمي، في تصريح ادلى به اليوم السبت، عن اسفه ومواساته للشعب الكوبي واسر الضحايا بهذه الحادثة التي اسفرت عن مصرع اكثر من مئة شخص.

وقد أفادت وسائل إعلام كوبية بأن أكثر من 100 شخص لقوا مصرعهم إثر تحطم طائرة ركاب "بوينغ 737"، بعد إقلاعها من مطار خوسيه مارتي الدولي بالعاصمة الكوبية هافانا.

وذكرت وسائل الإعلام الحكومية أن الطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية الكوبية، كانت تنفذ رحلة محلية من هافانا إلى مدينة هولغوين شرق كوبا، وعلى متنها 105 ركاب، بمن فيهم 5 اطفال، إضافة إلى 9 من أفراد الطاقم.

وأوضحت وسائل الإعلام أن الطائرة تحطمت على بعد حوالي 20 كلم جنوبي هافانا.

وأعلن رئيس مجلس الدولة في كوبا ميغيل دياز كانيل، الذي كان قد وصل إلى مكان تحطم الطائرة، عن نجاة 3 أشخاص من الحادث، وهم بحالة حرجة في المستشفى، وأكد أنه تم تشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات الكارثة.