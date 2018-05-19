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إثيوبيا تعلن مواصلة بناء سد النهضة على مدار 24 ساعة بغير توقف

إثيوبيا تعلن مواصلة بناء سد النهضة على مدار 24 ساعة بغير توقف
السبت ١٩ مايو ٢٠١٨ - ١١:٤٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت إثيوبيا أنها ستواصل بناء سد النهضة، على مدار 24 ساعة دون توقف، وذلك بعد اختتام الاجتماع التساعي الذي ضم وزراء الخارجية والري ورؤساء أجهزة المخابرات فى كل من إثيوبيا ومصر والسودان.

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وقال وزير المياه والري الإثيوبي، سلشي بقل، خلال مؤتمر صحفي إن الدول الثلاث استطاعت أن تحل مشكلاتها بغير تدخل أجنبي أو وساطة "وهذا بالنسبة لنا نجاح كبير" وفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية.

وأضاف الوزير أن "بناء السد سيستمر بغير توقف 24 ساعة بجانب دراسة الشركة الاستشارية والخبراء من الدول الثلاث".

وقال الوزير إن بلاده اقترحت إضافة 5 خبراء من الدول الثلاث يتولون معا بغير تحيز دراسة وتقييم الأمور المتعلقة بتخزين وتشغيل السد.

وأشار أيضا إلى أن المجموعة العلمية البحثية الوطنية المستقلة ستقدم مخرجات مناقشاتها خلال 3 أشهر للنظر فيها من قبل وزراء الري بالدول الثلاث قبل رفع تقرير عنها إلى الاجتماع التساعي.وتابع: من المتوقع أن نجد حلا مفيدا خلال ثلاثة أشهر.

وأشار الوزير إلى أن الدول الثلاث اتفقت على تقديم وجهات النظر والاقترحات والأسئلة حول التقرير الاستهلالي للشركة الاستشارية، كما اتفق الوزراء على عقد اجتماع على مستوى كبار المسؤولين لتحديد الأسلوب الأمثل لإنشاء الصندوق، على أن يعرض ذلك المقترح على الرؤساء من خلال الوزارات المعنية لكل دولة.

وفي نفس السياق قبلت الدول الثلاث الدعوة من مصر لاستضافة اجتماع كبار المسؤولين في القاهرة يومي 3 و4 في شهر يوليو 2018.

جدير بالذكر أن الاجتماع التساعي الثاني بشأن سد النهضة، اختتم قبل أمس بنجاح بعد مشاورات ضمت وزراء الخارجية والري ورؤساء أجهزة المخابرات في الدول الثلاث.

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