كمالوندي يعلن عن تشكيل قناة للتبادل المصرفي بين ايران واوروبا

العالم - ايران

وأكد بهروز كمالوندي عقب اللقاء الذي جرى بين رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية والمفوض الاوروبي للطاقة، على اهمية هذه الزيارة بالنظر الى التطورات الاخيرة، مضيفاً، انها الزيارة الاولى لمسؤول اوروبي بعد التطورات الاخيرة و تحمل رسالة مهمة.

وأضاف، أشار المفوض الاوروبي للطاقة خلال هذا اللقاء الى التزام اوروبا بتعهداتها في الاتفاق النووي.

وأشار كمالوندي الى المباحثات خلال هذا اللقاء والرسالة المهمة له، قائلا، ان الاوروبيين يسعون وراء آليات يمكنهم عبرها مواجهة العقوبات الامريكية حيث تم الاشارة اليها خلال هذا اللقاء.

ولفت المتحدث بإسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية الى ان الاوروبيين يحاولون اطلاق هذه الاليات قبل تاريخ 8 اغسطس وقبل تنفيذ العقوبات الامريكية.

وأضاف، ووفق تلك الاليات يمكن للشركات الاستمرار بأنشطتها من دون الاكتراث بالحظر الامريكي، وهذا مايميز هذه الاليات.

وأشار كمالوندي الى تشكيل قناة تبادل مصرفي بين ايران واوروبا، قائلا، ان اوروبا تسعى لايجاد طريقة للقيام بالتبادل المصرفي وانشطة الشركات من دون الاكتراث بالعقوبات الامريكية.

وأضاف، ان الاوروبيين ينوون ايجاد قناة مصرفية ليتم القيام من خلالها بالمعاملات المالية.