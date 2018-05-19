23 جامعة ايرانية ضمن افضل الجامعات في العالم

العالم - ايران

والجامعات الايرانية التي جاءت ضمن التصنيف هي: طهران، امیر کبیر، جامعة "الطب" بطهران، "شريف" الصناعية، "إعداد المدرسين /تربیت مدرس/"، جامعة اصفهان الصناعية، جامعة العلم والصناعة الايرانية، "فردوسي مشهد"، شیراز، تبریز، "الشهيد بهشتی" الطبية، "العلوم والابحاث" في طهران، "الشهید بهشتي"، "خواجه نصیر" الصناعية، اصفهان، كیلان، کاشان، "الطب" في اصفهان، "الطب" في شیراز، "الطب" في تبریز، "الطب" في مشهد، "بوعلي سینا"، "الشهید باهنر" في كرمان.

يذكر أنه يتم ترتيب البلدان حسب مركز دراسات العلوم والتكنولوجيا في جامعة ليدن في هولندا، كما يصنف ترتيب ليدن الجامعات من قبل عدد من المنشورات الأكاديمية وفقا لتأثير وحجم الاقتباس من المنشورات في تلك الجامعات إلا أن هذا الترتيب يأخذ في الاعتبار الاختلافات في اللغة والانضباط وحجم المؤسسات.

كما يقوم بترتيب الجامعات عن طريق التعاون العلمي بما في ذلك التعاون مع الجامعات الأخرى والتعاون مع شركاء الصناعة.

وتم اختيار الجامعات الافضل في العالم للعام 2018 على اساس 9 مؤشرات في اطار معيارين عامين هما المرجعية العلمية والدبلوماسية العلمية، وقد استندت التقييمات الى النتاجات العلمية للجماعات من العام 2013 لغاية العام 2016 وفقا لقاعدة البيانات Web of Science .

معيار المرجعية العلمية (التاثير العلمي) يعتمد على المقالات المنشورة فيما يعتمد معيار الدبلوماسية العلمية على مؤشرات مثل التعاون العلمي والتعاون الدولي والتعاون الصناعي والتعاون العلمي لمسافة جغرافية تبلغ اقل من 100 كم والتعاون العلمي لمسافة جغرافية تبلغ اكثر من 5000 كم.