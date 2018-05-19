اجراءات الاتحاد الاوروبي لضمان المبادلات التجارية مع ايران (فيديو)

العالم - ايران

المفوض الأوروبي للطاقة ميغيل أرياس كانيتي في طهران في زيارة تأتي تأكيدا لاستمرار التزام اللجنة الاوروبية لتنفيذ الاتفاق النووي.

الاتفاق الذي كان حصيلة عقد من الدبلوماسية المتعددة الاطراف هذا وقد اكد رئيس منظمة الطاقة الذرية في ايران علي اكبر صالحي ان الخطوة الاميركية بالانسحاب من الاتفاق النووي غير عاقلة مشيرا الى قدرة ايران على اجتياز كل العراقيل.

وقال ان "المستقبل سيكون زاهرا بالنسبة لايران وان اوروبا تحاول انقاذ الاتفاق النووي وان ايران تأمل في ان تتحقق وعودها نحن نعلم ان الخطوة الاميركية هي خطوة غير عاقلة وتؤكد ان قراءتهم للاتفاق النووي غير صحيحة ولا يمكن الاعتماج على الادارة الاميركية بعد الان.

واشار المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية في ايران بهروز كمالوندي الى "ان ايران تنتظر الاوروبيين في 8 من آب اغسطس القادم لكي ترى هل سيعملون بالضمانات الشفوية التي وعدو بها ام لا".

بدوره اكد كانيتي ان دول الاتحاد الاوروبي التي شاركت في اجتماع العاصمة البلغارية صوفيا اكدت دعمها الشامل للتامل مع ايران ولتطبيق الاتفاق بحذافيره.

وقال كانيتي ان خروج اميركا من الاتفاق النووي لن يؤثر على استمرار التعاون الاوروبي مع ايران وفقا لبنود الاتفاق النووي.

وفي البيان الختامي المشترك تم التأكيد على ان اللجنة الاوروبية تعمل على تبادل التجارب بين الخبراء النوويين الاوروبيين والايرانيين.