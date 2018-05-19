البث المباشر
مراسل العالم: القوات اليمنية تقصف بصاروخ بدر1 الباليستي لواء الرادارات السعودي في خميس مشيط جنوب غربي المملكة
مصادر فلسطينية: استشهاد الفلسطيني أحمد العبد أبو سمرة متأثرا باصابته الاثنين الماضي برصاص الاحتلال شرق جباليا
مراسلة العالم: الجيش السوري يستهدف مدفعيا مواقع وتحركات المجموعات الإرهابية في كفرزيتا و اللطامنة بريف حماة
مراسلة العالم: دخول آليتين عسكريتين ترفعان العلم الفرنسي، إلى مدينة تل ابيض في ريف الرقة الشمالي
مراسلة العالم: فصائل "الجيش الحر" تطلق معركة تحت اسم "دحر العملاء" ضد المجموعات المرتبطة بداعش، في منطقة حوض اليرموك
مراسلة العالم: ارتقاء الشهيد محمد مازن عليان 20عاماً متأثرا بجراحه التي أصيب بها يوم الاثنين الماضي شرق البريج
مراسل العالم: وحدات من قوى الأمن الداخلي تدخل إلى بلدة تلدو في منطقة الحولة بريف حمص الشمالي بعد إخلائها من الإرهابيين
مايقارب ال 120 ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة اليوم في المسجد الأقصى المبارك
مراسل العالم: سقوط اكثر من 8 قذائف صاروخية على الحي الخدمي في مدينة البعث ومحيطها بالقنيطرة
السعودية تلقي القبض على 7 أشخاص بتهمة التواصل مع الخارج

اجراءات الاتحاد الاوروبي لضمان المبادلات التجارية مع ايران (فيديو)

السبت ١٩ مايو ٢٠١٨ - ٠١:٥٩ بتوقيت غرينتش

بدأَ المفوض الاوروبي للطاقة "ميغيل ارياس كانيتي" محادثات مع المسؤولين في طهران لاطلاعهم على اجراءات الاتحاد الاوروبي لضمان المبادلات التجارية مع ايران.والتقى كانيتي رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية علي اكبر صالحي الذي اكد أنّ على أوروبا أن تحاول إنقاذ الاتفاق النووي

العالم - ايران

المفوض الأوروبي للطاقة ميغيل أرياس كانيتي في طهران في زيارة تأتي تأكيدا لاستمرار التزام اللجنة الاوروبية لتنفيذ الاتفاق النووي.

الاتفاق الذي كان حصيلة عقد من الدبلوماسية المتعددة الاطراف هذا وقد اكد رئيس منظمة الطاقة الذرية في ايران علي اكبر صالحي ان الخطوة الاميركية بالانسحاب من الاتفاق النووي غير عاقلة مشيرا الى قدرة ايران على اجتياز كل العراقيل.

وقال ان "المستقبل سيكون زاهرا بالنسبة لايران وان اوروبا تحاول انقاذ الاتفاق النووي وان ايران تأمل في ان تتحقق وعودها نحن نعلم ان الخطوة الاميركية هي خطوة غير عاقلة وتؤكد ان قراءتهم للاتفاق النووي غير صحيحة ولا يمكن الاعتماج على الادارة الاميركية بعد الان.

واشار المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية في ايران بهروز كمالوندي الى "ان ايران تنتظر الاوروبيين في 8 من آب اغسطس القادم لكي ترى هل سيعملون بالضمانات الشفوية التي وعدو بها ام لا".

بدوره اكد كانيتي ان دول الاتحاد الاوروبي التي شاركت في اجتماع العاصمة البلغارية صوفيا اكدت دعمها الشامل للتامل مع ايران ولتطبيق الاتفاق بحذافيره.

 وقال كانيتي ان خروج اميركا من الاتفاق النووي لن يؤثر على استمرار التعاون الاوروبي مع ايران وفقا لبنود الاتفاق النووي.

وفي البيان الختامي المشترك تم التأكيد على ان اللجنة الاوروبية تعمل على تبادل التجارب بين الخبراء النوويين الاوروبيين والايرانيين.

روابط ذات صلة

إيران، أوروبا وأميركا بعد خروج ترامب من الاتفاق النووي

ميركل: ملتزمون بالاتفاق النووي مع إيران

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

معصوم يدعو مفوضية الانتخابات للنظر الدقيق بكافة الشكاوى المقدمة

الرد السوري الأوسع "إسرائيل" التي طلبت وقف إطلاق النار

لتوفير أجواء آمنة خالية من العنف والتحرش.. مصر تنشئ منطقة “صديقة للنساء”

محكمة مصرية ترفض إشهار حزب "الشباب المصري"

تظاهرة في ملبورن الأسترالية للتنديد بمجزرة الاحتلال في غزة

ماذا قال الجبوري عن نتيجة الانتخابات البرلمانية العراقية؟! 

بريطانيا تدعو إلى تحسين الوضع الإنساني بغزة

أمير عبد اللهيان: المقاومة هي الجهة الضامنة لحقوق الشعب الفلسطيني

النواب الليبي: إجراء الانتخابات الرئاسية سبتمبر المقبل

قمة ترامب-كيم: خطوة للأمام اثنتان للوراء.. واشنطن تتهم بكين والأخيرة تصمت

رئيس كاتالونيا يعين مسؤولين مسجونين ومنفيين ضمن حكومته

 مقتل 4 مسلحين وشرطي في هجوم على كنيسة في الشيشان  

القوات اليمنية تقصف بصاروخ بدر1 الباليستي لواء الرادارات السعودي

شاهد.. اسماء جميع الفائزين بمقاعد مجلس النواب العراقي

أهالي الدراز: لا يمكن السكوت عن الإقامة الجبرية المفروضة على آية الله قاسم

المفوض الاوروبي للطاقة: سنعطي ضمانات للحفاظ على الصادرات النفطية الايرانية

نظرة إجمالية على أربع منظومات صاروخية متنقلة تابعة للدفاع الجوي الايراني

أمريكا وأسباب البقاء في سوريا

الائتلاف يعلن استئناف الحراك احتجاجاً على اعتقال النساء

بالفيديو..انهيار مصنع تاريخي بعد حريق مدمر

الأکثر مشاهدة