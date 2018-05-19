أوروبا ترحب بتطور العلاقات مع إيران على جميع المستويات

وبعد اجتماع اليوم بين رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيراني " علي أكبر صالحي" والمفوض الأوروبي للطاقة "ميجيل أرياس كانتي" فقد أصدر الأخير بيانا، قال فيه: "اجتمعنا اليوم للتأكيد على استمرار التزام المفوضية الأوروبية ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية بتنفيذ خطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاق النووي)، ولا سيما ثلاثة ملحقات منها، المرتبطة بالشراكة النوويية السلميية. ونعتقد أن استمرار الاتفاق النووي، كما اتفق عليه قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2231، أمر حيوي لتنمية المنطقة، فضلا عن السلام والأمن العالميين".

وقال، ان الاتفاق النووي يعكس نجاح أكثر من عشر سنوات من الدبلوماسية المتعددة الأطراف والحاجة إلى تسوية سلمية للنزاعات وعنصر أساسي في إطار حظر الانتشار النووي العالمي.

وتابع قائلاً: لقد أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى الآن في عشر تقارير متتالية تفيد بأن إيران قد أوفت بالتزاماتها النووية، وأنه طالما استمرت إيران في الوفاء بالتزاماتها النووية، فإن الاتحاد الأوروبي سوف يستمر في الحفاظ على التزامه الكامل والفعال فيما يخص الاتفاق.

وأكد أرياس كانتي، أن المفوضية الأوروبية تدعم بقوة جهود إيران للسيطرة على الاستخدام الآمن والمسؤول للطاقة النووية، بما في ذلك الالتزام بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وفي الختام شدد المفوض الأوروبي للطاقة على أنه "نرحب بتعزيز العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية على جميع المستويات ومواصلة تطوير هذه العلاقات في الأشهر والسنوات القادمة".