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محكمة مصرية ترفض إشهار حزب "الشباب المصري"

محكمة مصرية ترفض إشهار حزب
السبت ١٩ مايو ٢٠١٨ - ٠٤:١٢ بتوقيت غرينتش

أيدت محكمة مصرية اعتراض لجنة شؤون الأحزاب السياسية على تأسيس حزب باسم "الشباب المصري".

العالم-مصر

وأصدرت المحكمة الإدارية العليا المصرية، اليوم السبت 19 مايو/ أيار، حكما بقبول الطعن المقام من لجنة الأحزاب السياسية، ضد حزب "الشباب المصري"، وأيدت المحكمة في حكمها اعتراض اللجنة على تأسيس الحزب لوجود حزب آخر يحمل اسم مشابه "شباب مصر".

وكانت لجنة شؤون الأحزاب السياسية قد قررت عدم قبول الإخطار المقدم من الحزب، وأقامت طعنا قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا، عملا بالمادة الثامنة من قانون الأحزاب السياسية المصري.

ويعطي الدستور المصري للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية، بإخطار ينظمه القانون، بشرط ألا يتضمن نشاط أي حزب سياسي على أساس ديني، أو بناء علي التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفي أو جغرافي، أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية، أو سرى، أو ذي طابع عسكري أو شبه عسكري، ويحظر الدستور حل الأحزاب السياسية بدون حكم قضائي.

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