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لهذا السبب.. تعطل رحلات الطيران بأحد مطارات لندن

لهذا السبب.. تعطل رحلات الطيران بأحد مطارات لندن
الأحد ٢٧ مايو ٢٠١٨ - ٠٥:٢٠ بتوقيت غرينتش

أعلن خبراء الأرصاد الجوية البريطانيون الأحد، أن ما يصل إلى 20 ألف صاعقة، ضربت المملكة المتحدة، خلال عاصفة رعدية قوية هبت ليلا، وإن أحد مطارات لندن أبلغ عن اضطرابات في الرحلات الجوية بعد تلف أحد أنظمة إعادة تزويد الطائرات بالوقود.

العالم- أوروبا

وقال مطار لندن ستانستد، الأحد، إن صاعقة أخرجت نظام التزود بالوقود من الخدمة لفترة من الوقت صباح الأحد، مشيرا إلى أن المهندسين تواجدوا في الموقع وتمكنوا من استعادة النظام حاليا، لكن قد تظل الرحلات عرضة للتحويل أو التأخير أو الإلغاء.

وتشهد بريطانيا عطلة نهاية أسبوع طويلة، ولم تستطع شركة طيران "ريان إير" أن تحدد عدد الرحلات، التي تأثرت بهذا الأمر في المطار، لكن تم توفير خدمة استرداد كامل لقيمة التذاكر للبعض.

وقال خبير الأرصاد الجوية تشارلي بأول إن المعلومات تشير إلى حدوث "ما بين 15 ألف إلى 20 ألف صاعقة في المملكة المتحدة خلال فترة الليل".

 

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