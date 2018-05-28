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نتانياهو يزور فرنسا والمانيا للحديث عن الاتفاق النووي

الأحد ٢٧ مايو ٢٠١٨ - ٠٦:٣٤ بتوقيت غرينتش

يزور رئيس الوزراء للكيان الصهيوني بنيامين نتانياهو المانيا وفرنسا في 4 و6 حزيران/يونيو المقبل، وفق ما اعلن مكتبه الاحد من دون تفاصيل حول برنامج الزيارتين.

العالم- أوروبا

و رغم ان مكتب نتانياهو، لم يذكر التفاصيل، لكن من المرجح ان تكون المحادثات بشأن الإتفاق النووي الايراني في جدول اعمال زيارته. 

وفي 23 ايار/مايو الغى رئيس الوزراء الفرنسي ادوار فيليب زيارته للأراضي المحتلة التي كانت مقررة في 31 ايار/مايو والاول من حزيران/يونيو "لانشغالات داخلية مرتبطة بالعمل الحكومي".

وكان من المفترض ان يفتتح فيليب ونتانياهو في الاول من حزيران/يونيو في القدس فعاليات ثقافية وعلمية بين البلدين.

وكان نتانياهو اجرى في 16 ايار/مايو محادثة هاتفية مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والمستشارة الالمانية انغيلا ميركل، حسبما اعلن مكتبه.

وحصلت تلك المحادثات بعد يومين على تدشين السفارة الاميركية في القدس. واثار القرار الاحادي للولايات المتحدة "الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل" موجة انتقادات دولية.

وتعتبر الامم المتحدة ان وضع القدس يجب ان يكون محور مفاوضات بين الاسرائيليين والفلسطينيين.

واحتلت تل أبيب الشطر الشرقي من القدس عام 1967 ثم اعلنت العام 1980 القدس برمتها "عاصمة ابدية" لها في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

ويرغب الفلسطينيون في ان تكون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المنشودة.

وستتطرق محادثات نتانياهو في فرنسا والمانيا بحسب المحللين، الى قرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الايراني، وهي خطوة لقيت انتقادات في باريس وبرلين وترحيب في تل أبيب.

المصدر: فرانس برس+ العالم

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