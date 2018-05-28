مستشار النمسا: الثقة بواشنطن تتقلص بشكل متزايد

العالم - اوروبا

وصرح المستشار في حديث لصحيفة" فاينانشيال تايمز": "تتحول الولايات المتحدة، أكثر فأكثر إلى طرف غير موثوق به بالنسبة لنا. والأمر الأهم حاليا، هو أن تظل أوروبا موحدة".

وخلال تعليقه على قرار بريطانيا الإنسحاب من الإتحاد الأوروبي، قال المستشار النمساوي: "القرار مريع. وسببه الرئيسي كان، قضية المهاجرين والهجرة في الاتحاد الأوروبي".

ويجب على بريطانيا، بعد نتائج الإستفتاء الذي أجري في عام 2016، مغادرة الإتحاد الأوروبي في موعد أقصاه 29 مارس 2019.

وتتفاوض بريطانيا والاتحاد الأوروبي منذ الصيف الماضي على شروط تنفيذ "الطلاق" بينهما.

المصدر: روسيا اليوم

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