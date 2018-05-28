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رئيس إيطاليا يكلّف "كارلو كوتاريلي" المؤيد للتقشف تشكيل حكومة

رئيس إيطاليا يكلّف
الإثنين ٢٨ مايو ٢٠١٨ - ١٢:١٢ بتوقيت غرينتش

كلف الرئيس الايطالي سيرجيو ماتاريلا رسميا، اليوم الاثنين، رجل الاقتصاد المؤيد للتقشف كارلو كوتاريلي بتشكيل حكومة تكنوقراط، بحسب ما أعلنت الرئاسة.

العالم-اوروبا

وقال الأمين العام للرئاسة أوغو زامبيتي للصحفيين إن "الرئيس ماتاريلا استقبل كوتاريلي وطلب منه تشكيل حكومة".

ودخلت إيطاليا أزمة سياسية بعد انهيار محادثات لتولي الأحزاب الشعبوية السلطة في ظل توقعات بأن يعين الرئيس، اليوم الاثنين، رجل اقتصاد مؤيدا للتقشف هو كارلو كوتاريلي لقيادة حكومة تكنوقراط تقود البلاد إلى انتخابات جديدة.

ورفض الرئيس سيرجيو ماتاريلا تعيين المعارض للاتحاد الأوروبى باولو سافونا وزيرا للاقتصاد، ما أثار حفيظة حركة "خمس نجوم" المناهضة للمؤسسات التقليدية وحزب "الرابطة" اليميني المتشدد ودفع مرشحهما لمنصب رئاسة الوزراء جوزيبي كونتي (53 عاما) إلى التخلي عن تكليفه تشكيل الحكومة.

وقال كونتي المحامي الحديث العهد بالسياسة "تخليت عن تكليفي تشكيل حكومة التغيير"، ما أدخل البلاد في أزمة سياسية بعد نحو ثلاثة أشهر من الانتخابات العامة غير الحاسمة التي جرت في مارس.

وأوضح ماتاريلا أنه وافق على كل الوزراء المقترحين عدا سافونا الذي وصف اليورو بأنه "قفص ألماني" وقال إن إيطاليا بحاجة الى خطة للخروج من العملة الأوروبية الموحدة "إذا اقتضى الأمر".

وندد رئيسا حزب "الرابطة" وحركة "خمس نجوم" ماتيو سالفيني ولويجي دي مايو برفض الرئيس معتبرين أنه ناجم عن تدخل ألمانيا ووكالات التصنيف الائتماني وجماعات الضغط المالي.

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