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روسيا تتجاوز الصين في احتياطيات الذهب

روسيا تتجاوز الصين في احتياطيات الذهب
الإثنين ٢٨ مايو ٢٠١٨ - ٠٢:٣٧ بتوقيت غرينتش

تقدمت روسيا في شهر مايو على الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، باحتياطيات الذهب، وذلك بحسب أحدث تقرير لمجلس الذهب العالمي.

العالم-اسيا

وقال التقرير إن احتياطيات روسيا، التي جاءت في المرتبة الخامسة ضمن ترتيب الدول العالمية من حيث احتياطيات الذهب، بلغت في 1 من مايو الجاري 1890.9 أطنان، فيما بلغت احتياطيات التنين الصيني 1842.6 طن.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم باحتياطيات المعدن النفيس، والتي بلغت 8133.5 أطنان، تليها في المرتبة الثانية ألمانيا باحتياطيات تبلغ 3372.2 طن، ومن ثم إيطاليا بـ 2451.8 أطنان، ثم فرنسا باحتياطيات 2436 طنا.

يشار إلى أن الذهب هو جزء من احتياطيات روسيا الدولية، والتي بلغت نسبته من إجمالي الاحتياطيات 17.6%، ووصلت قيمة إجمالي الاحتياطيات المؤلفة من ذهب ونقد أجنبي في 1 مايو نحو 460 مليار دولار، منها 81.146 مليار دولار هي قيمة احتياطيات المعدن النفيس.

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