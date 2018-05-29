 بلجيكا: على أوروبا أن يثبت قدرته على تنفيذ الإتفاق النووي

وفي تصريح أدلى به فور وصوله الى مقر إجتماع وزراء خارجية دول الإتحاد الأوروبي في بروكسل قال ريندرز اليوم الإثنين حول فقدان الضمانات المالية للشركات الأوروبية الناشطة في إيران 'نحن نحاول دفع الإتفاق النووي الى الأمام لأن هذا الإتفاق شفاف جدا ويتطلب إلتزام الإتحاد الأوروبي والمجتمع العالمي بأسره ومن المهم جدا ان نثبت بأننا قادرون على تنفيذه'.

وأضاف، ان الإتحاد الأوروبي يحاول تشجيع الشركات العملاقة على النشاط في إيران فضلا عن تشجيع الشركات الصغرى والمتوسطة للحضور الفاعل في إيران. منوها الى 'ان هذا ليس بالأمر السهل لأننا على علم بما قد تتخذه اميركا من إجراءات لكننا لابد ان نعمل على إرساء تعاون جيد مع إيران'.

كما اعتبر وزير الخارجية الفنلندي 'تيمو سويني' مباحثات الاتحاد الاوروبي حول إيران، بانها 'مهمة جدا' وقال 'ان الوضع الموجود ليس بالسهل؛ نحن بحاجة إلى أرضية مشتركة وقرار بالإجماع'.

وكانت موغريني قد قالت للمراسلين، اليوم الإثنين قبل بدء اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في بروكسل، 'إن أول وأهم موضوع في جدول أعمال مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي اليوم، هو الحفاظ علي الاتفاق النووي مع إيران' وصرحت، 'اننا في الاتحاد الأوروبي نحاول إتخاذ تدابير للحفاظ علي الاتفاق النووي وحماية الاستثمار في إيران'.

وأضافت 'اننا نمتلك الآليات اللازمة لصيانة إستثماراتنا الإقتصادية والحفاظ عليها خاصة عندما تتفق مع مصالحنا الأمنية، ونحن مصممون علي ذلك'.

إنتهي أ م د**س.ر