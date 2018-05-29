البث المباشر
مصادر فلسطينية: طائرات حربية "إسرائيلية" تستهدف مواقعا في قطاع غزة
مراسل العالم:القوات اليمنية المشتركة تشن عملية مباغتة على مواقع مرتزقة العدوان بجبهة الساحل الغربي وتكبدهم خسائر
مصادر فلسطينية: سماع دوي انفجارات في شمال قطاع غزة
مصادر فلسطينية:مقتل مستوطنة وإصابة أخرى بجروح خطيرة بعملية إطلاق نار شمال"تل أبيب"وقوات الاحتلال تلاحق المنفذين
البيت الابيض: ترامب وآبي يتفقان على "حتمية" ان تنزع كوريا الشمالية سلاحها النووي بالكامل
مصادر فلسطينية: صفارات الانذار تدوي في غلاف غزة
مصادر عراقية: البرلمان يصوت على قرار ببدء عملية الفرز اليدوية للانتخابات بنسبة 10 بالمئة وإلغاء انتخابات الخارج
بيان للحكومة الهندية:على الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي مع إيران التعاون بشكل بناء للتوصل إلى حل سلمي لقضايا الاتفاق
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يغادر المستشفى ليعود إلى عمله اعتباراً من الثلاثاء
مراسل العالم: مصرع وجرح أعداد من مرتزقة الجيش السعودي بعملية نوعية للقوات اليمنية على عدة تلال في جبل حوالي بجيزان

 بلجيكا: على أوروبا أن يثبت قدرته على تنفيذ الإتفاق النووي

 بلجيكا: على أوروبا أن يثبت قدرته على تنفيذ الإتفاق النووي
الإثنين ٢٨ مايو ٢٠١٨ - ٠٣:٠٥ بتوقيت غرينتش

اعتبر وزير الخارجية البلجيكي 'ديديي ريندرز'، ان إلاتفاق النووي معاهدة دولية وان أوروبا لابد ان تثبت قدرتها على تنفيذ هذا الإتفاق.

وفي تصريح أدلى به فور وصوله الى مقر إجتماع وزراء خارجية دول الإتحاد الأوروبي في بروكسل قال ريندرز اليوم الإثنين حول فقدان الضمانات المالية للشركات الأوروبية الناشطة في إيران 'نحن نحاول دفع الإتفاق النووي الى الأمام لأن هذا الإتفاق شفاف جدا ويتطلب إلتزام الإتحاد الأوروبي والمجتمع العالمي بأسره ومن المهم جدا ان نثبت بأننا قادرون على تنفيذه'.

وأضاف، ان الإتحاد الأوروبي يحاول تشجيع الشركات العملاقة على النشاط في إيران فضلا عن تشجيع الشركات الصغرى والمتوسطة للحضور الفاعل في إيران. منوها الى 'ان هذا ليس بالأمر السهل لأننا على علم بما قد تتخذه اميركا من إجراءات لكننا لابد ان نعمل على إرساء تعاون جيد مع إيران'.

كما اعتبر وزير الخارجية الفنلندي 'تيمو سويني' مباحثات الاتحاد الاوروبي حول إيران، بانها 'مهمة جدا' وقال 'ان الوضع الموجود ليس بالسهل؛ نحن بحاجة إلى أرضية مشتركة وقرار بالإجماع'.

وكانت موغريني قد قالت للمراسلين، اليوم الإثنين قبل بدء اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في بروكسل، 'إن أول وأهم موضوع في جدول أعمال مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي اليوم، هو الحفاظ علي الاتفاق النووي مع إيران' وصرحت، 'اننا في الاتحاد الأوروبي نحاول إتخاذ تدابير للحفاظ علي الاتفاق النووي وحماية الاستثمار في إيران'.
وأضافت 'اننا نمتلك الآليات اللازمة لصيانة إستثماراتنا الإقتصادية والحفاظ عليها خاصة عندما تتفق مع مصالحنا الأمنية، ونحن مصممون علي ذلك'.
إنتهي أ م د**س.ر

روابط ذات صلة

على اوروبا تنفيذ الاتفاق النووي مع إيران كما هو

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

حكومة المغرب تعترف بالمقاطعة.. وتعليق لرئيس الوزراء

خلال العام الماضي.. الافراج عن اكثر من 10 آلاف سجين معسر مدان بجرائم غير متعمدة

قرار للمجلس السياسي بمنح الشهيد الصماد وسام الجمهورية

الجيش واللجان يباغتون مواقع مستحدثة للمرتزقة في نجران

ایران تخسر امام تركیا ودیا في مشوار تحضیراتها لموندیال روسیا 2018..

رئیس مجلس الرئاسة البوسني یعرب عن امتنان شعبه لایران

شاهد؛عملية إقتحام نوعية لمواقع المرتزقة بالساحل الغربي

ترامب وآبي: على بيونغ يانغ نزع سلاحها النووي بالكامل

قائد الثورة: ضخ الیأس بالمجتمع هو ذات ما یفعله العدو

دبلوماسي أميركي سابق.. لا مجال لتحقيق شروط بومبيو الاثنى عشر المعادية لإيران

ظريف يغادر نيودلهي عائدا الى طهران

نشرة بانوراما: "حراك اوروبا لانقاذ الاتفاق النووي" و"تداعيات تعليق اتفاق قرطاج"

عملية نوعية استهدفت مواقع لمرتزقة العدو السعودي

انكسار محاولة تقدم للمرتزقة بالجوف

العميد سلامي: توسيع البرنامج الصاروخي لن يتوقف

أمير قطر يصل إلى الكويت

تركيا.. هكذا علق حزب كردي على قرار نقل صناديق اقتراع

المصابون بالاكتئاب عرضة للإصابة بالخرف!

ظريف: الهند لاتدعم العقوبات الاحادية

مصر: مقتل مسلح في تبادل إطلاق نار غرب القاهرة

الأکثر مشاهدة