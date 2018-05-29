البث المباشر
طائرات الاحتلال تستهدف موقعاً للمقاومة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة
طائرات الاحتلال تقصف موقعًا للمقاومة في خانيونس جنوب قطاع غزة
القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش: "لن نسمح للاحتلال بمواصلة الاعتداء على شعبنا دون رد، والرحلة البحرية رسالة للعالم بأنه حان الوقت لكسر الحصار عن غزة"
الاعلام العبري: احدى قذائف الهاون التي أطلقت من غزة صباح اليوم أصابت موقعا عسكريا للجيش الاسرائيلي
أمريكا تنسحب من مؤتمر نزع السلاح اعتراضا على رئاسة سوريا
المتحدث باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع: "الاحتلال الإسرائيلي سيفشل بتغيير قواعد الاشتباك وتثبيت أي معادلة جديدة على الأرض"
انطلاق أول رحلة بحرية من ميناء غزة إلى الخارج بهدف كسر الحصار الإسرائيلي على القطاع
نتنياهو: الجيش الإسرائيلي سيرد على الصواريخ التي أطلقت من غزة
الإعلام العبري: قذيفة جديدة وإطلاق نار من غزة صوب مستوطنات الغلاف
56 مستوطناً اقتحموا ساحات المسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال، منذ الصباح

أوروبا تحتج بأحذيتها على ظلم إسرائيل للفلسطينيين

أوروبا تحتج بأحذيتها على ظلم إسرائيل للفلسطينيين
الثلاثاء ٢٩ مايو ٢٠١٨ - ٠٧:٢٧ بتوقيت غرينتش

صفّ نشطاء، آلاف أزواج الأحذية أمام مقر مجلس الاتحاد الأوروبي، للفت أنظار العالم إلى معاناة الفلسطينيين في ظل الاحتلال الإسرائيلي.

العالم-أوروبا

وجاءت الحركة الاحتجاجية اللافتة أثناء انعقاد اجتماع وزراء خارجية الاتحاد، حيث صفّ النشطاء 4 آلاف و500 زوج من الأحذية أرسلها متبرعون من مختلف أنحاء أوروبا، أمام مبنى المجلس، في ميدان "جان راي"، بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

ودعا المشاركون في الوقفة التي حملت عنوان "حياة الفلسطينيين مهمة"، قادة الاتحاد الأوروبي، إلى وضع حد لظلم الاحتلال الإسرائيلي، وحماية حق الحياة للفلسطينيين.

كما وجه الناشطون دعوة لمقاطعة إسرائيل على خلفية ممارساتها القمعية والتعسفية بحق الشعب الفلسطيني.

وفي تصريحات إعلامية، قال الناشط كريستوف سكوت، من منظمة "أفاز" المدنية، صاحبة المبادرة: "هناك رسالة واضحة من المواطنين في عموم أوروبا لحكوماتنا، ألا وهي أن حياة الفلسطينيين مهمة لنا، وينبغي أن تكون كذلك بالنسبة لكم أيضا".

ووصف سكوت ما يحدث في فلسطين بـ"الأبارتهايد الحديث" في إشارة إلى نظام الفصل العنصري الذي كان سائدا في جنوب إفريقيا.

ووفق معطيات الأمم المتحدة، قتل 4500 فلسطيني في ظل الاحتلال الإسرائيلي، منذ حرب غزة عام 2008.

روابط ذات صلة

تشييع فلسطيني استشهد بقصف إسرائيلي شمال غزة

صفارات الإنذار تدوي في جنوب فلسطين المحتلة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

قبل قليل.. هلع ومصابون في طائرة إندونيسية بعد "بلاغ قنبلة"!!

33 غارة على محافظات اليمن واستهداف لمنازل المواطنين في الجوف

الحديدة.. معركة سقوط العدوان، والبقاء اليمني

صحيفة بحرينية: "لإسرائيل الحق الشرعي في الدفاع عن نفسها"!

بالفيديو .. انسحاب اميركي أمام تقدم سوري في جنيف!

نوبخت: لن نواجه عجزاً في الميزانية

رجال المدفعية السوريون يستخدمون تكتيكا جديدا

سيناتور أمريكي: كيم لن يتخلى أبدا عن سلاح جعله صاحب نفوذ

كتلة الاحرار تعلق على قرارات البرلمان العراقي حول نتائج الانتخابات

الاحتلال يقصف موقعين للمقاومة وسط قطاع غزة

مصرع أكثر من 30 شخصا في الهند بسبب عواصف رعدية

القضاء يمنع بث برنامج كاميرا خفية بتونس.. والتهمة "التطبيع "

اربعة قتلى في حادث اطلاق النار في بلجيكا + صور

روسيا تنتج أجهزة تفقد مقاتلات F-22 و F-35 فعاليتها

البطش: حان الوقت لكسر حصار غزة

الاحتلال يهدد غزة بعدوانٍ قاسٍ

شجرة تقتل مذيعا ومصورا!

الأمن البحريني يستدعي سجناء رأي وشهداء للتحقيق!

الامن المرجو في بعلبك الهرمل

العراق: المسابقة القرآنيّة الفرقيّة الرابعة تصل الى مرحلتها النهائيّة

الأکثر مشاهدة