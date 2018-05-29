أوروبا تحتج بأحذيتها على ظلم إسرائيل للفلسطينيين

العالم-أوروبا

وجاءت الحركة الاحتجاجية اللافتة أثناء انعقاد اجتماع وزراء خارجية الاتحاد، حيث صفّ النشطاء 4 آلاف و500 زوج من الأحذية أرسلها متبرعون من مختلف أنحاء أوروبا، أمام مبنى المجلس، في ميدان "جان راي"، بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

ودعا المشاركون في الوقفة التي حملت عنوان "حياة الفلسطينيين مهمة"، قادة الاتحاد الأوروبي، إلى وضع حد لظلم الاحتلال الإسرائيلي، وحماية حق الحياة للفلسطينيين.

كما وجه الناشطون دعوة لمقاطعة إسرائيل على خلفية ممارساتها القمعية والتعسفية بحق الشعب الفلسطيني.

وفي تصريحات إعلامية، قال الناشط كريستوف سكوت، من منظمة "أفاز" المدنية، صاحبة المبادرة: "هناك رسالة واضحة من المواطنين في عموم أوروبا لحكوماتنا، ألا وهي أن حياة الفلسطينيين مهمة لنا، وينبغي أن تكون كذلك بالنسبة لكم أيضا".

ووصف سكوت ما يحدث في فلسطين بـ"الأبارتهايد الحديث" في إشارة إلى نظام الفصل العنصري الذي كان سائدا في جنوب إفريقيا.

ووفق معطيات الأمم المتحدة، قتل 4500 فلسطيني في ظل الاحتلال الإسرائيلي، منذ حرب غزة عام 2008.