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اربعة قتلى في حادث اطلاق النار في بلجيكا + صور

اربعة قتلى في حادث اطلاق النار في بلجيكا + صور
الثلاثاء ٢٩ مايو ٢٠١٨ - ١٠:٠٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت الشرطة البلجيكية سقوط 4 قتلى بينهم المهاجم في حادث إطلاق النار في لياج.

وقالت الشرطة البلجيكية إن أربعة أشخاص قتلوا في هجوم مسلح بمدينة لياج غربي البلاد، بينهم رجلا شرطة والمهاجم نفسه.

وحسبما نقلت صحيفة "لوسوار" البلجيكية، فإن رجلا أطلق الرصاص على رجلي شرطة اليوم الثلاثاء، في شارع "أوغستان" بوسط المدينة.

وفي تفاصيل الحادث كان المشتبه به بالقرب من مدرسة ثانوية، فأوقفه الشرطيان في عملية تدقيق روتينية، لكنه نجح في نزع سلاح أحدهما وقام بإطلاق الرصاص، ثم قام باحتجاز سيدة تعمل في المدرسة الثانوية رهينة وكانت بالقرب من مكان الحادث.

إلا أن الشرطة نجحت في "السيطرة" على المهاجم وإطلاق الرصاص عليه ما أدى إلى مصرعه في الحال.

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